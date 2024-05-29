2 червня 19:00 – Malevich Concert Arena

У перші дні літа-2024, 2 червня, зі своїм першим сольним концертом на Концерт Арені Малевич, що у Львові, виступить новий голос українського шоубізнесу TESLENKO. Початок події о 19:00, повідомили організатори VINIL concert agency.

Олександр Тесленко – унікальний співак з Дніпра, який за короткий час отримав значну популярність. Його музична карʼєра почалася в кінці 2022 року, і відтоді він вже зібрав понад 20 мільйонів прослуховувань на музичних платформах. А його дебютний альбом «Хімія» стартував з третьої позиції в чартах альбомів Apple Music, та й досі залишається в топах. Його другий альбом – «Клуб розбитих сердець» також тривалий час був у 10 найпопулярніших українських альбомів на музичних платформах.

Олександр брав участь у двох сезонах «Голос країни» та був запрошеним співаком шоу «Танці з зірками», де він також співав з популярною співачкою Kola. Кожен місяць на Spotify його слухають понад 150 тисяч людей.

Для сольного концерту у Львові TESLENKO готує неймовірну, атмосферну музичну програму, що обов’язково подарує драйвовий заряд емоцій. Прозвучать улюблені пісні багатьох, серед яких «Я розбиваюсь», «А що коли?», «Червона помада», «Поцілунки під дощем» та інші.

«Душевні та щирі треки TESLENKO збирають мільйони переглядів на різних музичних платформах! Тож приходьте слухати новий голос українського шоубізнесу наживо на його першому сольному концерті у Львові. Зустрінемо літо разом з піснями в унісон та яскравими емоціями!», – запрошують на подію організатори VINIL concert agency.

Квитки можна придбати за посиланням.