У медичному центрі є 24 амбулаторні напрями та працює понад 120 спеціалістів

У Львові 16 вересня запрацював найбільший медичний центр в Україні. «MonoDoctor» – перший в Україні медичний хаб, який обʼєднав на своїй території потужні медичні бренди, які переїхали на захід із зони бойових дій.

«З початку війни підприємство розпочало працювати з релокованими медичними брендами. Компанії вдалося на одній території обʼєднати усі напрями медицини. Тут жителі Львівщини та гості зможуть отримати понад 200 медичних послуг. В медичному центрі є 24 амбулаторні напрями та працює понад сто двадцять спеціалістів», – повідомила прес-служба ЛОВА.

Генеральна директорка центру Вероніка Федишин підкреслила, що історія кожного бренду, який працюватиме у центрі, особлива. Мережа офтальмологічних центрів «Візіум» через військові дії втратила три відділення у Краматорську, Бахмуті та Сєвєродонецьку, але відчинила свої двері на заході. «ЛелекаАп» – медичний центр для жінок та дітей спромігся відкрити нове відділення у Львові, адже саме тут є нагальна потреба у їхньому напрямі. «Надія» – центр репродукції, який масштабувався на захід країни, щоб подарувати кожній жінці диво бути мамою. Багатопрофільний медичний центр «MedUnion» родом з міста Суми, яке постраждало від військової агресії, також працюватиме у місті Лева.

За словами Вероніки Федишин, центр запускає соціальну ініціативу – упродовж місяця пропонуватиме великі знижки на послуги та за деякими напрямами надаватимемо послуги безкоштовно.

Із переліком безкоштовних послуг можна ознайомитись за посиланням.