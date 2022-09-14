Австрія збудує та обладнає в Україні три медичні заклади. Йдеться про три проекти: будівництво та обладнання Національної дитячої лікарні «Охматдит» та університетської клініки у Києві, а також будівництво Національного реабілітаційного центру України у Львові. Проекти коштуватимуть 600 млн євро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на APA.

«На першому етапі три конкретні проекти – будівництво та обладнання Національної дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, будівництво та обладнання сучасної університетської клініки у Києві та будівництво Національного реабілітаційного центру України у Львові - буде втілено австрійськими компаніями з проектною вартістю понад 600 млн євро», – розповіли в австрійському міністерстві економіки.

В Мінекономіки Австрії додали, що все фінансуватимуть австрійські та німецькі банки.

Також зазначається, що цей проект став можливим до реалізації після укладення урядами обох країн Рамкової угоди про економічну співпрацю у розвитку проектів.