Україна отримала від Естонії сучасний мобільний шпиталь для ЗСУ
Київ відвідав естонський міністр Ханно Певкур
Естонія передала Збройним силам України найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя наших військових та цивільних. Київ відвідав естонський міністр оборони Ханно Певкур і передав ключі від мобільного шпиталю, повідомив у вівторок, 13 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков.
«Раді приймати в Києві великого друга України, Ханно Певкура. Завжди ставив людей понад усе. Це те, що вони зараз роблять – постачають ЗСУ найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя наших військових та цивільних. Дякуємо, друзі!», – написав Резніков.
Зазначимо, що 9 вересня Україна отримала від Естонії безпілотні гусеничні бронетранспортери TheMIS. Вони допомагають в евакуації поранених і підвезенні боєприпасів. Також раніше литовці купили для України шість естонських розвідувальних безпілотників.