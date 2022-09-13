Естонія передала ЗСУ найсучасніший мобільний госпітал

Естонія передала Збройним силам України найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя наших військових та цивільних. Київ відвідав естонський міністр оборони Ханно Певкур і передав ключі від мобільного шпиталю, повідомив у вівторок, 13 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков.

«Раді приймати в Києві великого друга України, Ханно Певкура. Завжди ставив людей понад усе. Це те, що вони зараз роблять – постачають ЗСУ найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя наших військових та цивільних. Дякуємо, друзі!», – написав Резніков.

Зазначимо, що 9 вересня Україна отримала від Естонії безпілотні гусеничні бронетранспортери TheMIS. Вони допомагають в евакуації поранених і підвезенні боєприпасів. Також раніше литовці купили для України шість естонських розвідувальних безпілотників.