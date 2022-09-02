Україна та Естонія підписали меморандум про співробітництво у сфері цифрових трансформацій

Міністерство цифрової трансформації України допоможе Естонії створити застосунок на базі сервісу державних послуг «Дія». У п’ятницю, 2 вересня, у Мінцифри розповіли, що підписали меморандум про співробітництво у сфері цифрових трансформацій з Міністерством економіки та зв’язку Естонії.

«Естонія є наставником і другом в цифровізації. Коли ми почали будувати цифрову державу, перша країна, досвід якої ми вивчали, була Естонія. Завдяки їхній підтримці ми отримали багато важливої інформації та знань, які стали основою для цифрової трансформації України», – вказано в повідомленні Мінцифри.

Фото Мінцифри

У міністерстві розповіли, що в України та Естонії дуже схожа архітектура цифрової держави.

«Більшість наших розробок та послуг буде легко адаптувати в цій країні. Одним з перших кроків – створити в Естонії застосунок на базі «Дії» за 4 місяці. Допоможемо естонським колегам впроваджувати юзер-френдлі держпослуги та продовжуємо разом будувати найкращі цифрові держави у світі», – підкреслили в Мінцифри.

У Мінцифри відзначили, що за три роки Україні вдалося провести масштабну цифровізацію державних послуг. Додаток «Дія», скорочення від «Держава і я», було вперше презентовано у 2019 році й офіційно запущено у 2020 році. До 2024 року Мінцифри планувало перевести 100 % державних послуг у «Дію».

Нагадаємо, що раніше Україна отримала нагороду за додаток «Дія» на фестивалі креативників.