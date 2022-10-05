У Центрі надаватимуть допомогу людям, що постраждали від війни

У Львові, 5 жовтня, запрацював новий Центр ментального здоров’я, який відкрили в амбулаторно-поліклінічному центрі Першого медичного об’єднання на вулиці Мазепи, 25. У ньому допомагатимуть українцям, які постраждали від війни. Усі витрати на ремонтні роботи та облаштування приміщень Центру профінансував Львівський ІТ Кластер. Вартість створення Центру сягає понад 150 000 доларів, повідомила прес-служба ЛМР.

«Ми приймаємо багато українців, яких травмувала війна, і всі вони потребують допомоги. Зокрема і психологічної. Тому цей центр є дуже потужним закладом в нашій екосистемі UNBROKEN. Загалом ми у Львові вибудовуємо цілу систему центрів ментального здоров’я, щоби допомогти кожному, хто цього потребує», – повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Кабінет групової підтримки

У Центрі є 12 кабінетів для проведення психотерапії та зал для групової терапії. В Центрі уже працюють вісім фахівців: психіатри, психотерапевти, лікар-психолог та когнітивно-поведінковий терапевт. Сюди пацієнти зможуть приходити на індивідуальні консультації, групову терапію, а також отримувати комплексну допомогу різного рівня. Фахівці лікують тривожні, невротичні та психосоматичні розлади, розлади харчової поведінки, панічні атаки тощо.

Допомогу у Центрі надаватимуть усім, хто цього потребує, зокрема учасникам бойових дій та їхнім рідним. Послуги за скеруванням сімейного лікаря будуть безкоштовними, без скерування – платними, однак вартість консультацій буде значно нижчою, ніж у приватних закладах.

«Наша лікарня підписала пакет з Міністерством ветеранів, тому в цьому центрі ми можемо надавати амбулаторну допомогу не тільки воїнам, які потребують психологічної підтримки, але і їхнім родинам. Це безкоштовний пакет для людей, які потребують допомоги психотерапевтів чи психологів», – додав лікар-психіатр Центру Олег Березюк.

Усі витрати на ремонтні роботи та облаштування приміщень Центру профінансував Львівський ІТ Кластер. Велику підтримку надала найбільша компанія-благодійниця проекту JustAnswer Ukraine. Роботи стартували у червні. Вартість створення Центру сягає понад 150 000 доларів.

У Центрі діє бібліотека, книги для якої подарувала ГО «Реформація», а стіни закладу прикрашають картини, які надала Львівська академія мистецтв.

Центр ментального здоров’я – важлива частина Національного реабілітаційного центру «Незламні» (UNBROKEN), йдеться у повідомленні, це ще один крок до вчасної та якісної допомоги українцям, які постраждали від війни.