Розповісти про свої страхи, біль, хвилювання можна спеціалісту Центру метального здоров'я, який допоможе справитися з проблемою

У Львові у Другому медичному об’єднанні відкрили Центр ментального здоров’я, у якому психолог, лікар-психіатр і лікар-сексолог професійно дбатимуть про ментальне здоров'я львів’ян і внутрішньо переміщених осіб.



Це вже другий у місті Центр ментального здоров’я, перший уже два місяці успішно працює при консультативній поліклініці дитячої лікарні на вул. П. Орлика. Такі центри планують відкривати у кожній поліклініці Львова, повідомила прес-служба ЛМР з посиланням на начальницю управління охорони здоров’я ЛМР Лесю Кобецьку.

«Розвиток Центру ментального здоров’я – це дуже важливий напрямок. У Львові є загальна концепція розвитку психічного здоров’я до 2030 року. Ми розуміємо, яке значення має психічне здоров’я нашого пацієнта. У нас війна, люди страждають від впливу повітряних тривог, а наші воїни на передовій. Війна – це стрес, біль і втрати», – повідомила Леся Кобецька.

Сімейні лікарі пройшли відповідне навчання, щоб розпізнати ознаки депресії в пацієнта чи інші порушення психічного здоров’я. За статистикою в Україні кожен третій страждає від порушення психічного здоров’я. Пацієнт може навіть не здогадуватися, що в нього є таке порушення. Сімейний лікар може розпізнати це і скерувати у Центр ментального здоров’я

У Центрі проводять професійну діагностику стану психіки, цілісний розбір кожної клінічної ситуації, вибір найкращого методу лікування, консультації суміжних спеціалістів, індивідуальну та групову психотерапії, співпрацю з соціальними службами та громадськими організаціями, групові зустрічі для різних категорій населення (вагітних жінок, внутрішньо переміщених осіб).

«Сьогодні у Центрі ментального здоров’я працює психолог, психіатр і сексолог. В майбутньому плануємо розширити центр, є проект, де буде і реабілітація. Це маленький крок до того, що ми плануємо зробити. У Другому медичному об’єднанні на первинній ланці задекларовано 207 тисяч осіб – це п’ята частина міста. Основне завдання, яке ми ставимо перед собою, – це співпраця фахівців Центру ментального здоров’я з лікарями сімейної медицини. Наша ціль – виявити людей, які впадають у зневіру, у зв’язку зі затяжним процесом війни, і скерувати їх у Центр ментального здоров’я», – пояснює керівник Другого медичного об’єднання Львова Андрій Миськів,

Центр створювали близько двох місяців. У планах створення більшого Центру, який буде об’єднувати психічну та фізичну реабілітації. У Центр може звернутися кожен, хто має потребу поспілкуватися про своє життя, страхи і майбутнє. Сімейні лікарі, які зауважуватимуть у своїх пацієнтів потребу у психологічній/психічній підтримці, дадуть скерування на безкоштовну консультацію до фахівців Центру. Та якщо людина не хоче фіксувати звернення через сімейних лікарів, назвати своє прізвище, вона може звернутися приватно, але на платній основі.

«Ми готувалися працювати у Центрі не лише власними силами. До нас приїжджали тренери з Ізраїлю і проводили навчання про роботу з гострим стресом. Це люди, які мають досвід в організації допомоги в країнах, де відбуваються військові дії. Тому ми отримали дуже корисний досвід і вже впроваджуємо його у роботі», – повідомив керівник Центру ментального здоров’я Другого медичного об’єднання Львова, лікар-сексолог Нікіта Галапач.

Центр метального здоров’я працює на вул. Чупринки, 48. Записатися на консультації можна за тел.: 093 73 101 79.