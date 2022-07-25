Отримати соціально-психологічну допомогу може кожен і кожна: як мешканки громад, так і внутрішньо переміщені особи

Нині в 17 містах України діють 30 бригад соціально-психологічної допомоги. Фахівці бригад консультують постраждалих від домашнього насильства з правових, медичних, психологічних та інших нагальних питань. У січні-лютому 2022 року на «гарячу лінію» протидії гендерно зумовленому насильству (ГЗН) «Ла Страда – Україна» надходили майже дві тисячі дзвінків щомісяця. Після початку повномасштабної війни у березні кількість звернень скоротилась, але вже у квітні «гаряча лінія» зареєструвала понад півтори тисячі дзвінків.

Деякий час тому до мобільної бригади в Полтаві звернулася жінка. Чоловік Олени (ім'я змінене – авт.) залишився без роботи, й на новому місці працевлаштувався не одразу. Жінка також не працювала, доглядала дитину. Безгрошів’я в родині провокувало постійні конфлікти, чоловік Олени почав зловживати алкоголем, почастішали сварки та бійки.

Тоді з оголошення у міському транспорті Олена дізналась про діяльність мобільних бригад і зателефонувала за вказаним номером. Жінка почала працювати з психологом, фахівці склали для неї план безпеки та провели оцінку можливих ризиків. Невдовзі Олені вдалося усвідомити власні можливості, з’явилися сили подолати життєві виклики. За пів року жінка вже мала доволі успішний бізнес зі створення виробів із бісеру. Зараз Олена продовжує його розвивати, створює прикраси та вишиває бісером на одязі. У команді жінки працює декілька дівчат, які також постраждали від насильства. Дивлячись на приклад дружини, перекваліфікувався та знайшов нову роботу й чоловік Олени.

Це одна з тисяч щасливих історій, коли спеціалісти соціально-психологічної сфери допомогли потерпілим змінити своє життя.

Попри війну, постраждалі від фізичного, психологічного чи іншого насильства можуть звертатися по допомогу до соціально-психологічних служб. Якщо ви або ваші знайомі відчули на собі прояви домашнього насильства або насильства за ознакою статі, зверніться до мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги:

надають психологічні консультації та підтримку постраждалим від насильства;

планово або екстрено реагують на звернення про випадки насильства;

інформують про медичні, юридичні й інші послуги, які можна отримати для подолання наслідків насильства;

скеровують постраждалих до інших загальних або спеціалізованих закладів (притулки, денні центри, кризові кімнати тощо);

розповідають потерпілим про їхні права та шляхи отримання допомоги;

пропрацьовують план безпеки й оцінку ризиків для постраждалих;

проводять інформаційно-просвітницьку діяльність для запобігання насильству.

Фахівці мобільних бригад: хто вони?

У таких бригадах працює троє людей: психолог/-иня, соціальний/-на працівник/-ця, а також водій з автомобілем. Зі слів Ірини Краснолобової, керівниці Молодіжного благодійного фонду «Ініціатива», яка раніше координувала роботу мобільних бригад і сама входила до складу однієї з них, фахівці мобільних бригад – це люди, які не просто мають уявлення про надання допомоги, але й уміють побудувати довірливі стосунки з постраждалими.

Мобільні бригади утворюються при центрах соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді або при інших органах підтримки постраждалих осіб. До створення мобільної бригади можуть долучатися підприємства, установи, громадські та міжнародні організації, що надають соціальні послуги. Вони надають рекомендації щодо психологів і соціальних працівників, враховуючи практичний досвід цих людей та сертифікати про професійне навчання. Крім того, усі фахівці мобільних бригад обов'язково проходять додаткове навчання із залученням міжнародних експертів.

Модель роботи мобільної бригади, коли спеціалісти можуть виїжджати та надавати допомогу в будь-якому зручному для людини місці, нова й унікальна. Її у 2016 році започаткувала агенція ООН – UNFPA. Зараз, з одного боку, створення мобільних бригад сьогодні підтримує держава, їхня робота закріплена на національному рівні Постановою Кабінету Міністрів. З іншого – до розширення географії діяльності бригад продовжує активно долучатися Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA Україна).

Зараз люди часто «мігрують», переїжджають з однієї області до іншої або ж повертаються додому. Тому і постраждалі переселенці, і мешканці приймаючих громад можуть отримувати допомогу одразу в декількох місцях. Втім, більша частина звернень по допомогу до мобільних бригад нині надходить від місцевого населення.

«Мобільні бригади діють в Україні вже не перший рік. На початку своєї роботи вони мали труднощі в комунікації, координуванні випадків, взаємодії. Сьогодні ж мобільні бригади ефективно поєднують між собою системи допомоги потерпілим. Завдяки фахівцям мобільних бригад люди дійсно вірять у те, що їх підтримають», – зазначила Ірина Краснолобова.

Де працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги

Наразі 30 мобільних бригад працюють у 17 містах України: Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Одесі, Вінниці, Ужгороді, Мукачеві, Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому, Львові, Луцьку, Івано-Франківську, Сумах, Чернігові, Шостці й Ірпені під Києвом

Звернутися по консультацію телефоном можна щодня з 9:00 до 21:00. Безпосередній виїзд мобільних бригад погоджується індивідуально: працівники служби складуть для вас зручний графік.

Отримати соціально-психологічну допомогу може кожен і кожна: як мешканки громад, так і внутрішньо переміщені особи. Спеціалісти/-ки бригад виїжджають на виклики до найбільш важкодоступних місць і надають послуги людям, які з різних причин обмежені у пересуванні.

Також фахівці мобільних бригад у дистанційному форматі можуть консультувати постраждалих з окупованих територій чи місць активних бойових дій: вони не відмовлять у консультації за жодних умов.

Тож не слід боятися просити допомоги. Спеціалісти мобільних бригад нададуть вам необхідну підтримку та допоможуть знайти вихід зі складних життєвих ситуацій, а іноді – навіть врятувати життя.

*Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги працюють за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, у координації з Офісом Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Міністерством соціальної політики України. Послуги мобільних бригад надаються завдяки фінансовій підтримці урядів Великої Британії, Канади, CERF (Central Emergency Response Fund), Гуманітарного Фонду для України (UHF) та в межах Програми ООН з відновлення та розбудови миру, що фінансується Європейським Союзом.