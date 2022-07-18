Уже майже 5 місяців українці відчайдушно протистоять військовій агресії Росії. Страх, розпач, істерики, напади панічних атак – і не важливо чи це дитина, чи жінка, цивільний або військовий: це стан у якому вся країна перебуває вже 145 днів.

Як з цим справитися? Як зізнатися собі, що потребуєш психологічної допомоги та наважитися її запропонувати родичам? Як не прогледіти перші ознаки стресу у дітей?

У вечірньому стрімі на YouTube-каналі ZAXID.NET Ірина Папірник спробує разом із гостем отримати відповіді на ці питання. У студії на глядачів чекатиме Влад Якушев, львівський журналіст, який зараз боронить Україну на фронті.

Початок у понеділок, 18 липня, о 19:00 YouTube-канал ZAXID.NET.