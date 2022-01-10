Інформація на сайті оновлюватиметься кілька разів на тиждень, нову брошуру випускатимуть щокварталу

У Львові створили сайт із переліком мистецьких закладів та найближчою афішею подій у них. Гід мистецькими просторами створила Асоціація галеристів у Львові. Ініціативу реалізували для подолання певного мистецького інформаційного вакууму і стимулювання мистецького туризму, повідомляє міська рада.

Ознайомитися з інтерактивною картою, переліком актуальних виставок та найцікавіших локацій можна на сайті, а також безкоштовну брошуру можна отримати у більшості артлокацій Львова. Інформація на сайті оновлюється кілька разів на тиждень, нову брошуру видаватимуть раз на квартал.

«Lviv Art Guide – це двомовний арт-гід, створений як для локальної та міжнародної аудиторії шанувальників мистецтва, а також для професіоналів: колекціонерів, кураторів, галеристів. Ми взяли за приклад західний досвід колег та реалізували його у нас, у Львові», – пояснила засновниця Gallery 101 та голова Асоціації галеристів Марта Троцюк.

На сайті та у брошурі відображатимуться мистецькі події у таких просторах: Центр архітектури, дизайну та урбаністики Порохова вежа, артцентр «Дзиґа», галерея Львівської національної академії мистецтв, «Зелена канапа», артцентр Павла Гудімова «Я Галерея», ICONART Gallery, PM Gallery, Gallery 101, Арт салон, художня галерея «Велес», Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Львівський органний зал, Intellias Art Point, артгалерея Мадам Пальмгрен, галерея «Меланка арт», Apartment Museum Lviv, Галерея сценографії, Львівський палац мистецтв.

Проект фінансово підтримали власники мистецьких просторів. П’яту частину вартості профінансувало місто.