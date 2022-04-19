До кінця тижня у Львові прогнозують до 15 градусів тепла

У середу, 20 квітня, у Львові завершуються опалювальний сезон. Лікарні, поліклініки, школи, оранжереї та інші заклади при потребі можуть і надалі отримувати тепло. Для цього їхні керівники мають написати листи до теплопостачальних підприємств.

«Щоб уникнути перегрівів і щоб мешканці зекономили кошти, опалювальний сезон завершуємо. Якщо ж будуть установи, яким необхідно отримувати тепло, а йдеться про медустанови, оранжереї, установи, де живуть вимушено переміщені українці, то вони можуть надіслати лист-звернення до «Львівтеплоенерго» чи у «Залізничнетеплоенерго» і тепло їм подаватимуть. Гаряче водопостачання будемо подавати до всіх споживачів», – повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

За прогнозами синоптиків, 21 квітня вдень очікується температура 12 градусів і надалі вона зростатиме.

Нагадаємо, раніше у Львові планували вимкнути централізоване опалення 13 квітня, але через різке похолодання опалювальний сезон продовжили.