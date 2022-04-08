Наступного тижня у Львові планують заверши ти опалювальний сезон. Однак це буде залежати від температури повітря. Про це повідомляє пре-служба ЛМР.

За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, за сприятливих погодних умов теплопостачання у Львові вимкнуть із середи, 13 квітня.

«Попередньо плануємо, що з середи, 13 квітня, завершимо опалювальний сезон у Львові. Проте, все буде залежати від температури зовнішнього повітря. В разі, якщо на дворі буде холодно і низька температура, то дату завершення опалювального сезону буде переглянуто і зупинення подачі опалення до будинків буде відтерміновано», – повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури.

Нагадаємо, що опалювальний сезон у Львові завершується всередині весни, якщо впродовж трьох днів середня добова температура становить більше 8 градусів тепла.