Перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик звинуватив депутатів найбільшої фракції Львівської облради «Європейська солідарність» у зриві опалювального сезону в обласних бюджетних установах. У опублікованій на офіційному сайті ЛОДА заяві Андрій Годик прямо пов'язав скасування засідання облради 26 жовтня з небажанням фракції «ЄС» перерозподілити 49 млн грн з обласного бюджету на компесацію бюджетникам за купівлю газу для опалення.

«Хочу наголосити, що така позиція є позицією на боці нашого ворога Росії, бо це такий самий шантаж держави і нехтування безпекою людей. Я переконаний, політичні маніпуляції точно не мають бути важливіші, ніж безпека та крайня необхідність для об’єктів соціальної інфраструктури і здоров’я людей. Лікарні, школи, ліцеї, культурні установи і, найперше, люди не мають бути заручниками політичної гри фракції Європейської солідарності», – заявив Андрій Годик.

Причиною такої гострої заяви стало перенесення 26 жовтня на невизначений термін засідання Львівської облради через відсутність більшості депутатів з «Європейської солідарності», «Батьківщини» і УГП, яке голова облради Ірина Гримак пояснила «складною епідеміологічною ситуацією». Планувалося, що на цьому засіданні мали б виділити 49 млн грн для закупівлі газу бюджетними установами області як компенсацію за непередбачене зростання вартості газу до 16,5 грн/м3. При цьому перевиконання дохідної частини обласного бюджету цього року склало 150 млн грн.

Напередодні скасованого засідання сесії бюджетна комісія Львівської облради відмовилась виділити ці 49 млн грн. Як пояснив голова цієї комісії Володимир Квурт («ЄС»), компенсацію за дорожчий газ мав би виплатити уряд, а не обласний бюджет. «Переконаний, що держава повинна навчитися будувати партнерські відносини з громадами. Ми маємо будувати ці відносини відкрито та відповідально, займати спільно позицію в відстоюванні інтересів нашого регіону перед центральними органами влади, не маніпулювати на відвертому популізмі. У минуле має піти практика перекладання прорахунків уряду на місцеві бюджети», – заявив Володимир Квурт.

Нагадаємо, що раніше на Львівщині оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність газу для опалення бюджетних установ.