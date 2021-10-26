Депутати Львівської облради не зібралися на сесію через загрозливу епідеміологічну ситуацію з Covid-19 в області

Засідання чергової сесії Львівської облради, яке мало відбутися у вівторок, 26 жовтня, скасували через відсутність кворуму – більшість депутатів не прийшли на засідання. Голова облради Ірина Гримак повідомила про перенесення засідання на невизначений термін через загрозливу епідеміологічну ситуацію з Covid-19.

На сесію у вівторок прибули лише 33 депутати Львівської облради з 84, у той час як для прийняття рішень та роботи сесії потрібно щонайменше 43 обранці. Голова Львівської облради Ірина Гримак оголосила про перенесення засідання через загрозливу ситуацію із захворюваністю на Covid-19. Засідання сесії перенесли, про дату повідомлять згодом.

«Маю інформацію від декількох керівників фракцій, що є прохання перенести робочу сесію у зв’язку з епідеміологічною ситуацією. Депутати побажали поберегтися і поберегти всіх нас від загрози бути інфікованими», – пояснила Ірина Гримак.

Натомість депутати від фракцій «Самопомочі» та «Свободи» заявили, що в такий спосіб найбільша фракція «Європейська солідарність» зірвала проведення сесії, бо не дійшли згоди щодо розподілу коштів перевиконання бюджету.

«Фракція обласної ради «ЄС» «дбає про виборців», зірвала засідання. Не прийшли на сесію. Цікаво, що в кулуарах їх бачили, але до зали не дійшли. За цікавим збігом обставин, техніки не можуть дати роздруківку реєстрації... Совпадєніє?», – написав депутат від «Самопомочі» Олександр Кобзарев у Facebook.

На сесії Львівської облради 26 жовтня планували розглянути майже 30 питань порядку денного, більшість яких стосується перерозподілу коштів обласного бюджету та обласних програм.

За даними ЛОДА, за минулу добу в області зафіксували понад 1100 нових хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 341 особу. В реанімації перебуває 207 осіб, з них на апаратах ШВЛ – 65. Летальних випадків за добу – 31. Днями на Львівщині зафіксували найвищий показник захворюваності за весь час пандемії.