У квитанціях за опалення та гарячу воду відтепер є декілька окремих стрічок оплати. Зокрема, це абонентське обслуговування та плата за функціонування систем опалення. Однак у «Львівтеплоенерго» запевняють: за більшість послуг мешканці сплачували і раніше, просто ці витрати входили до загального тарифу на тепло. Розмежування у квитанціях необхідне, тому що відбулися зміни у законодавстві, тож тепер нові вимоги.

Нововведенням є лише плата за абонентське обслуговування. Тобто, це витрати теплоенерго на працівників, які здійснюють нарахування, друкують квитанції на принтерах тощо. Однак комунальники запевняють: ця абонплата невисока і, згідно із законом, не може бути вищою, ніж 33 гривні. Це фіксована плата, яку будуть нараховувати протягом року.

«Нічого сильно не змінилося. Змінився лише розподіл енергії, тому ми додали додаткові рядки із зазначеними сумами до оплати. Єдине, що з’явилося – плата за абонентське обслуговування. Вона не є великою. Там, де відсутній загальнобудинковий тепловий лічильник, вартість 6 грн 73 коп. Де наявний будинковий лічильник – 24 грн», – пояснює начальниця відділу обліку й збуту теплової енергії ЛКП «Львівтеплоенерго» Галина Пакулець.

Вона додає, що одним з основних документів, яким керуються тепловики, є Методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг. Відповідно до неї, теплова енергія, яку споживає будинок, розподіляється на певні види: опалення квартир та нежитлових приміщень, опалення місць загального користування та допоміжних приміщень, витрати енергії на функціонування системи опалення будівлі, витрати енергії на функціонування систем гарячого водопостачання. Тож оплата за кожен із цих видів теплової енергії тепер і вказана у рахунках.

Водночас тарифи на тепло не змінилися. Як і раніше, вартість однієї гігакалорії – 1468 грн, а гарячої води – 95 грн за кубометр.

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