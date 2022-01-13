Мешканці Тернополя, які мають у квартирах індивідуальне опалення, отримали нові платіжки за тепло, за якими тепер муситимуть платити за обігрів місць загального користування та «тепловіддачу» труб в квартирах. Суми у мешканців різні – від 400 до 900 грн залежно від площі квартири.

Найбільші суми отримали мешканці будинку, в якому немає загального лічильника. Втім, часто у квитанціях вказана оплата за приміщення, в яких взагалі відсутнє опалення. Заступник директора КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» порадив незадоволеним новими платіжками домовлятися з тими, у кого центральне опалення, щоб лише вони платили за теплопостачання у будинку. Втім, через критику у соцмережах міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що звернеться до уряду, щоб призупинили дію постанов, за якими тепловики розраховували оплату.

ZAXID.NET з'ясував, за що доводиться додатково платити власникам індивідуального опалення і як зменшити ці суми.

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Додаткова оплата, яка прийшла на початку січня тернополянам за надане у грудні тепло, це платіжки за теплопостачання в місця загального користування і за систему циркуляції гарячої води по трубах, а також окремо – абонплата та обслуговування системи теплопостачання.

Тернополянка Ірина Прокопенко розповіла ZAXID.NET, що її сім'я давно користується індивідуальним опаленням. Вони проживають у трикімнатній квартирі на дев'ятому поверсі в одному із спальних мікрорайонів Тернополя. Помешкання повністю відключене від централізованого опалення та подачі гарячої води, але за грудень жінка отримала додаткову платіжку за теплопостачання на 628 грн.

«Я вже три дні намагаюся в різних установах допитатися, за що ці гроші нараховані. Єдине, що мені вдалося з'ясувати, що з цієї суми я маю заплатити 88 грн за те, що через мою квартиру проходять стояки з централізованим опаленням, які, на думку чиновників, обігрівають мою квартиру. А решту суми – це 540 грн за опалення місць загального користування, тобто коридорів, підвалів та горища», – розповідає Ірина Прокопенко.

При цьому, за її словами, в самому будинку ні горище, ні підвал не опалюється, тому взагалі незрозуміло, як ця сума розраховувалася міським теплокомуненерго. «У нас дійсно є батареї в коридорі, але ні горище, ні підвал не опалюється. В моїй квартирі ті стояки виходять з підлоги на півметра, оскільки ми проживаємо на дев'ятому поверсі. То за що я маю оплачувати фактично половину такої суми, скільки я плачу за газ на індивідуальному?» – обурюється жінка.

У схожій ситуації цього місяця опинилися практично всі тернополяни, які мають в квартирах котли з автономним опаленням. Йдеться про мешканців понад 740 будинків із 5500, що є у Тернополі. При цьому значно більші суми у платіжках отримали мешканці тих будинків, в яких немає загальнобудинкового лічильника.

Що кажуть в теплокомуненерго?

У «Тернопільміськтеплокомуненерго» пояснюють, що нові платіжки розіслали через зміни до закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». «Тернополяни в січні отримали нові нарахування. Споживачам, які відключили помешкання від системи централізованого опалення, нараховується частка плати за обсяг теплової енергії, що витрачена на опалення місць загального користування, на функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячої води. Додатково нараховується плата за тепловіддачу від транзитних трубопроводів», – повідомили в «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Оплата за опалення місць загального користування (коридорів, підвалів та горищ) нараховувалася і раніше, але її пропорційно ділили на всіх мешканців з централізованим опаленням. Ті ж споживачі, які поставили собі індивідуальне опалення, за обігрів загальних місць не платили, оскільки це не було передбачено законодавством. У теплокомуненерго вирішили, що отримують через це значні збитки і ситуацію змінили.

«Система нарахувань такого тарифу недосконала. Якщо в будинку є загальнобудинковий лічильник, то тоді мешканці чітко бачать, за що вони платять і скільки вони повинні заплатити. Тепло розподіляється по всіх квартирах з центральним опаленням і опалюються також загальні площі. Тоді кожна квартира, яка має центральне опалення платить за своїм квартирним лічильником чи від нормативів площі. Ці гігакалорії віднімають від загального обсягу тепла на дім, а залишок тепла, який і є призначений для обігрівання коридорів, підвалів та горищ, тоді ділиться на усіх квартирантів», – розповідає заступник директора КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Богдан Миськів.

У такому випадку (коли обігрів коридорів ділиться на усіх пропорційно), мешканцям доводиться платити не так вже й багато. Інша ситуація, коли загальнобудинкового лічильника в багатоквартирному будинку немає, тоді плату за тепло підраховують за спеціальною формулою і тернополянам з індивідуальним опаленням доводиться платити на 400-900 грн більше.

Із понад 740 тернопільських будинків, в яких є абоненти з індивідуальним та центральним опаленням, загальнобудинкові лічильники стоять лише у близько 200.

Як порахувати оплату?

Якщо ви живете у будинку без загального лічильника, наперед дізнатися, скільки доведеться платити за опалення, практично неможливо.

Додаткова плата для власників індивідуального опалення складається з оплати за опалення місць загального користування (МЗК), за функціонування внутрішньобудинкової системи опалення (ФСО) та опалення квартири трубами центрального теплопостачання (ТС). Теплокомуненерго припускає, що на опалення місць загального користування у п'ятиповерховому будинку витрачається 12% всього тепла (на шестиповерховий – 10%). На функціонування системи опалення – ще 5%.

У платіжці для конкретного абонента враховують витрату тепла на 1 м2 коридорів та витрату на 1 м2 фунціонування системи опалення. Ці показники додають і множать на площу квартири та тариф за опалення. До цього ще додають плату за труби центрального теплопостачання, яку розраховують на основі кількості, довжини та діаметру самих труб, які проходять квартирою. Скільки на це витрачається тепла – невідомо, у самому «Тернопільміськтеплокомуненерго» вважають, що для квартири площею 50 м2 – 0,1 Гкал. Найбільшою проблемою цієї формули є те, що споживачі не знають, скільки теплокомуненерго витратило на опалення всього будинку.

За підрахунками «Тернопільміськтеплокомуненерго», для мешканців квартири площею 50 м2 за тепло доведеться заплатити 486 грн. Ще за окремим розрахунком встановлюють суму, яку потрібно оплатити за тепловіддачу в квартиру від труб з гарячою водою, втім, ці суми невеликі.

Приклад від КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»

У комунальному підприємстві зазначають, що якщо в жителів виникли питання стосовно призначених платежів, то тоді вони можуть звертатися у Службі збуту теплової енергії на вул. Князя Острозького, 43 або телефонувати на номери 050-710-1578, 095-710-1578 або 066-340-1579.

Як зменшити платежі?

Заступник директора тернопільського теплокомуненерго Богдан Миськів порадив тернополянам з індивідуальним опаленням домовитися з тими, хто має централізоване опалення, щоб лише вони платили за загальні місця в будинку.

«Співвласники будинку в праві встановити свій механізм розподілу тепла всередині будинку. Тобто вони можуть прийняти рішення і домовитися з іншими, що за місця загального користування платитимуть тільки ті, які мають централізоване теплопостачання. Або будь-яке інше рішення, але це рішення має бути прийняте співвласниками будинку. Ми це рішення обов'язково врахуємо при здійснення розподілу в наступні періоди», – заявив під час прес-концеренції Богдан Миськів.

Втім, існують значно більш реалістичні методи. За словами радника міського голови з питань ОСББ Сергія Лупака, основний – це встановити загальнобудинковий лічильник.

«Я є головою ОСББ у трьох багатоквартирних будинках. У двох із них встановленні загальнобудинкові лічильники з індивідуальним тепловим пунктом. І там люди сплачують лише за те тепло, яке безпосередньо зайшло до будинку, а не за транзит його ще до будинку. Якщо зараз по місту загальний тариф на опалення 31,26 грн за м кв., то в нас ця сума становить 19 грн за м кв.», – розповідає Сергій Лупак.

Він зауважує, що про додаткові платіжки за опалення загальних місць говорили щонайменше три роки. «За законодавством, мешканці будинку спільно відповідають за те майно і ті мережі, які є всередині будинку, а тому змушені платити за опалення під'їздів, підвалів. Дехто каже, що в підвалах не має батарей, але ж там проходять транзитні труби, які також обігрівають це приміщення», – додає голова ОСББ Сергій Лупак.

Щоб не платити за тепло, яке йде по транзитних трубах у кожній квартирі, Сергій Лупак радить опломбувати труби. «Якщо транзитні стояки в квартирі опломбовані й ізольовані – за них ви не будете платити. Про це треба повідомити в Службу збуту теплової енергії і вам повинні провести перерахунок. Якщо ж власники квартир хочуть, щоб стояки опломбували, то тоді треба замовити в спеціальної фірми проектно-кошторисну документацію на їх ізоляцію. До вас прийде проектант, який визначить, які фатичні йдуть тепловтрати по стояках, опломбує та ізолює їх. За вартість проекту доведеться заплатити власнику квартири», – пояснює радник мера.

Так само треба вчинити, якщо в під'їздах відключені цілі стояки: голова ОСББ або управитель будинку подає звернення про відключення загального стояка і тоді тепло не розраховується на цю площу будинку.

Мер проти нарахувань

Через численні скарги мешканців міста та критику в соцмережах мер Тернопля Сергій Надал заявив, що буде звертатися до уряду з вимогою призупинити дію постанов, за якими почали нараховувати нові платіжки. За його словами, спершу потрібно провести повну інвентаризації будинків.

«Крайніми виявились звичайні громадяни, власники квартир з індивідуальним опаленням, які по всій країні отримують нові нарахування і відчувають що з ними повелись несправедливо. Так, це несправедливо! Тому я звертаюся до уряду: потрібно призупинити дію постанов №1022 та №1023 від 08 вересня 2021 року, за якими, відповідно до нової формули, відбувається нарахування тарифів, до моменту проведення інвентаризації внутрішньо-будинкових теплових комунікацій», – заявив Сергій Надал.

Окрім того мер оголосив про створення інвентаризаційних комісій з представників обслуговуючих підприємств, депутатів, ОСББ та «Тернопільміськтеплокомуненерго», які мають провести інвентаризацію кожного будинку, аби встановити справедливий розподіл витрат на тепло для спільних площ.

Обстежити всі будинки комісія має до 31 січня 2022 року. На основі цих висновків буде здійсненний перерахунок платіжок за грудень і за січень для мешканців багатоквартирних будинків, якімають індивідуальне опалення.

Як в інших містах?

Норми закону, який встановив додаткове фінансове навантаження і оплату за обігрів спільних площ, запрацювали й в інших містах. Однак суми в платіжках там істотно різняться від тернопільських. Наприклад, в Рівному плата за тепло в загальних місцях користування, за транзит по стояках та абонплата загалом сягає від 150 до 300 грн залежно від площі квартири. У Чернівцях такі витрати сягають від 200 до 400 грн для квартири площею 50 м кв.

Кожна міська влада може самостійно встановлювати і регулювати тарифи на теплопостачання. Від 7 липня 2021 року Національна комісія, що здійснює дерджавне регулвання у сферах енергетики та комунальних послуг передала повноваження в даному питанні місцевим владам, які самотужки вирішують за що саме платитимуть споживачі і чи входитимуть в тарифи за тепло в загальних місцях користування також тепло, яке видають стояки труб в квартирі з індивідуальним опаленням.