Частину оплати під час опалювального сезону тернополянам перенесуть на літні місяці

У Тернополі на 25% підвищили тариф на опалення – із 1746 до 2146 грн за Гкал. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Тернопільської міськради у середу, 1 грудня. Втім, нові тарифи діятимуть від 1 червня 2022 року, а впродовж цієї зими тернополяни платитимуть і далі 1746 грн за Гкал.

Нові тарифи на теплопостачання затвердили, зважаючи на звернення комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго». За розрахунками комунальників, той тариф, який діє зараз, є збитковим, а економічно обґрунтованою ціною на тепло є саме 2146 грн за Гкал. Відтак членів виконкому просили збільшити ціни на опалення та постачання гарячої води для населення.

Рішення про встановлення більших тарифів прийняли, але «Тернопільміськтеплокомуненерго» зобов'язали впродовж цього опалювального сезону використовувати старий тарифу 1746 грн за Гкал.

Міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив, що тариф зріс через підняття ціни на природний газ та електроенергію. Але, відповідно до підписаного меморандуму між місцевими радами та НАК «Нафтогаз України», ціни на теплопостачання повинні залишатися на рівні минулого року.

«Комунальне підприємство теплових мереж провело розрахунок економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію на 2021-2022 тарифний рік, і, відповідно до розрахунків, новий економічно обґрунтований тариф повинен становити 2146 грн за Гкал, проте, розуміючи відповідальність перед населенням про те, що ми не можемо сьогодні підіймати тариф на тепло, а також діє підписаний у вересні цього року меморандум між НАК «Нафтогаз України», урядом та місцевим самоврядуванням про непідвищення рівня тарифів, виконком змушений зобов’язати «Тернопільміськтеплокомуненерго» застосовувати понижуючий тариф, тобто використовувати для населення не реальний повний тариф у розмірі 2146 грн, а тариф на рівні минулого року – 1746 грн», – пояснив міський голова Сергій Надал на засіданні виконкому.

У самому рішення не вказано, доки «Тернопільміськтеплокомуненерго» має застосовувати старий тариф. Втім директор підприємства Андрій Чумак раніше заявляв ZAXID.NET, що нові тарифи мають намір застосовувати від червня 2022 року.

Додамо, що у Тернополі відтепер діятиме двоставковий тариф на оплату теплопостачання. Загалом, в середньому тернополяни платять за опалення двокімнатної квартири площею до 50 м кв. – ​приблизно до 2 тис. грн. Двоставковий тариф запроваджений для того, щоб споживач платив меншу суму взимку за опалення, оскільки частину оплати перенесуть на літні місяці. Тобто взимку сума оплати за тепло для населення буде меншою – на 7 грн в місяць за кожен метр квадратний, але ці кошти будуть перенесені на місяці, починаючи від травня 2022 року.

«Останніх шість років ми застосовували одноставковий тариф на теплову енергію для населення, проте сьогодні є необхідність встановити двоставковий тариф, тобто взимку плата за тепло для людей буде складатися з двох частин – загальнорічна плата не змінюється, але частина плати за зимові місяці переноситься для споживачів на літні місяці», – заявив під час засідання виконкому директор «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак.