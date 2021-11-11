На опалювальний період згідно з Меморандумом тарифи для населення не підніматимуть

Комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» анонсувало зростання цін на тепло і постачання гарячої води з 1 червня 2022 року. Відповідну пропозицію вже подали на розгляд Тернопільської міської ради.

Плани про зміну тарифу підтвердив ZAXID.NET директор комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак. Чиновник розповів, що ціна на час опалювального сезону 2021-2022 року для населення не зросте.

«30 вересня 2021 року між урядом, «Нафтогазом України» і місцевими та регіональними владами був підписаний Меморандум про врегулювання цін на постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Відповідно до нього, ми не можемо підносити ціну для населення. Але ринкова ціна на газ зросла. А оскільки тарифи на тепло і гарячу воду в нас були затверджені ще у 2018 році, і з того часу вони не переглядалися, то ми зараз хочемо врахувати таку необхідність перегляду ціни на майбутнє. В середньому тариф зросте на 25%», – розповів Андрій Чумак.

Наразі для населення тaрифи нa теплo залишаються на рівні 1718,39 грн/Гкал (приблизно по 42,24 грн/м. кв.) зa центрaлізoвaне oпaлення. Та 80,58 гривень зa кубoметр гaрячoї вoди.

У новому проекті планують збільшити тарифи до 2156,22 грн/Гкал за централізоване опалення та 105,22 грн за куб гарячої води.

«Перегляд тарифів планують підвищити для того, аби їх привести у відповідність до планованих економічно обґрунтованих витрат. Тому пропонується встановити (шляхом повного перегляду) тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води для потреб споживачів всіх тарифних категорій, які б відшкодовували економічно обґрунтовані витрати. Такі тарифи для населення почнуть застосовуватись з 1 червня 2022 року», – повідомляють в «Тернопільміськтеплокомуненерго».

На сайті мерії розміщений відповідний проект. Його мають розглянути на виконавчому комітеті і прийняти рішення.