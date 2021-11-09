Львівська облрада на засіданні у вівторок, 9 листопада, внесла зміни до обласного бюджету 2021 року та передбачила додаткові 49 млн грн на енергоносії для комунальних установ – лікарень, дитсадків та освітніх закладів.

Відповідно до рішення облради, ці 49 млн грн скерують бюджетним установам на компенсацію за непередбачене зростання вартості газу до 16,5 грн/м3.

Водночас обласні депутати визнали неефективною та неоперативною роботу органів центральної виконавчої влади, НАК Нафтогаз щодо виконання домовленостей, передбачених меморандумом щодо врегулювання проблемних питань опалювального сезону 2021/2022. Також обласна рада звернулися до президента і уряду про виділення компенсацій обласним бюджетам за незаплановані витрати на оплату газу для комунальних закладів.

Загалом перевиконання бюджету 2021 року склало 134 млн грн, які розподілили на засіданні 9 листопада. Найбільше коштів скерували на охорону здоров’я.

Раніше виділення додаткової компенсації бюджетним установам на закупівлю газу стало приводом конфлікту між Львівською ОДА та обласною радою. Засідання Львівської облради 26 жовтня, коли планувався розгляд цього питання, скасували через відсутність депутатів. Після цього перший заступник голови ЛОДА Андрій Годик звинуватив найбільшу фракцію «Європейська солідарність» у зриві опалювального сезону.

У жовтні на Львівщині оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність газу для опалення бюджетних установ.