У моїй платіжці за газ знову якісь незрозумілі цифри, борги. Коли це все закінчиться? Чому не можна просто отримувати послугу і не паритись?.. Щороку споживачі газу в Україні скаржаться на зайві нарахування у платіжках, борги після повірки лічильників тощо. Іноді борги за газ є справжніми, і у такому разі їх необхідно сплатити. Та доволі часто – це намагання компаній-монополістів вибити зі споживачів додаткові гроші.

ZAXID.NET разом з громадським проектом «Ліга антитрасту» пояснює алгоритм дій, у разі,якщо підозрюєте, що облгаз дурить вас. Спойлер: не все так складно, як здається.

Які зайві нарахування можна побачити у своїй платіжці за газ?

Доволі часто газові компанії нараховують споживачам борги після того, як проводять повірки лічильників. Газовики у такому випадку заявляють, що ви насправді споживали більший обсяг газу, ніж той, за який платили.

Крім того, газові компанії також вдаються і до інших методів тиску на клієнтів: виявляють невідповідність норм газового обладнання, залякують відключенням газу через несплату сумнівної заборгованості тощо.

Також на основі неіснуючих боргів вам можуть звільшити тариф на доставку газу на весь наступний рік. Тобто, скажімо, ви використовуєте 100 м3 газу щомісяця і одного разу вам з невідомих причин дописали ще 400 м3 газу. Ви вирішили цю проблему, виявили, що облгаз припустився якоїсь помилки, оплатили за свої звичні 100 м3 і спокійно живете далі. Втім у системі облгазу залишилась інформація про ці додаткові 400 м3 і наступного року на основі цих завищених цифр вам можуть збільшити річний тариф на доставку газу.

Тому важливо постійно контролювати усе, що стосується отримання і споживання газу. Інших варіантів немає.

Що робити, якщо побачили у себе в платіжці за доставку/постачання газу «борг», хоча ви впевнені, що вчасно і правильно все оплатили?

Для початку варто звернутися безпосередньо до постачальника послуг (облгазу/газзбуту): написати скаргу в електронній формі, зателефонувати на гарячу лінію, сходити в абонентський відділ (і пережити пекло в чергах). Вам необхідно з'ясувати, чому вам нарахували саме такі цифри, на основі яких даних їх отримали. Якщо виявиться, що це якась механічна помилка і цифру вам списали випадково (таке теж буває), то це мають швидко виправити.

Якщо ж упродовж 30 днів вам не перерахують цифри у платіжці або ж вазагалі не реагують на скаргу, необхідно звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕ КП). У цій скарзі варто детально описати проблему, а також прикріпити до неї документи (фото газового лічильника, квитанції про оплату) та копії листування з облгазом.

Якщо ж НКРЕ КП не реагує, а облгаз починає погрожувати вам відключенням газу, варто звернутися до суду. Тут також у пригоді стануть усі фотографії лічильника, квитанції та платіжки, які можуть довести, що ви вчасно та в повному обсязі сплачувати за газ. Листування з газовою компанією і НКРЕ КП також варто зберігати і нести з собою в суд.

Також паралельно споживачі газу можуть звернутися за захистом своїх прав до Держпродспоживслужби і до Антимонопольного комітету. Загалом чим більше дій ви зробите і чим публішніше це все буде відбуватися, тим більше шансів на ефективність.

Це все доволі тривалий процес, який з'їсть не лише ваш час, але й чимало ресурсу та нервів. Але якщо все робити ретельно, то можна перемогти.

Зміна постачальника газу може чимось допомогти у такій ситуації?

Змінивши постачальника газу, споживач справді може уникнути неправомірних дій з боку конкретного постачальника. Але враховуючи, що ринок доставки газу контролюється олігархічною групою «РГК», то споживачі, змінивши одного постачальника на іншого, часто стикаються з проблемами вже з боку облгазів: раптова невідповідність нормам газового обладнання, нарахування «температурних боргів», приховування EIC-кодів споживачів, а іноді – відверте свавілля, шантаж та погрози. При цьому, ці облгази також є природними монополістами, і в таких умовах споживач позбавлений вільного вибору.

Чи справді є сенс позиватися до суду, якщо газова компанія постійно нараховує неіснуючі борги? Газовики ж монополісти, певно, виграють всі суди…

Звісно, сенс є і є багато успішних кейсів. Але перш ніж звернутися до суду необхідно спочатку спробувати врегулювати проблему заборгованості безпосередньо з облгазом/газзбутом та звернутися зі скаргою/скаргами до регулятора ринку – до НКРЕ КП.

Якщо «мирно» врегулювати проблему не вдалося, а платити неіснуючі борги ви не плануєте, тоді треба звернутися до суду. Тут знову ж таки важливо мати якомога більше документів, щоб було простіше довести, що саме газова компанія є порушником, а не ви. І усі листування з облгазами та НКРЕ КП тут також можуть стати у нагоді.

Що треба знати, щоб точно не стати обманутим газовою компанією?

Якщо коротко, то необхідно самому контролювати абсолютно все:

зберігати покази лічильника, які щомісячно передаєте з 1 до 5 числа;

контролювати будь-які перевірки газової компанії (лічильника, технічного стану мереж, безпеки газопостачання в будинку тощо);

зберігати всі платіжки/чеки за послуги з газопостачання, а також робити скріншоти особистого кабінету;

під час повірки лічильника фікссувати (фотографувати) покази лічильника перед повіркою і після.

Це необхідно для того, щоб у випадку, якщо газова компанія виставить неіснуючий борг, ви мали документи, аби цей борг спростувати.

Також варто здійснювати періодичні звірки розрахунків з компанією-постачальником. Для цього слід звернутися до постачальника та звірити об'єми спожитого природного газу за певну дату чи протягом конкретного періоду. Після такої звірки ви можете підписати акт з постачальником і матимете на руках документ, який свідчить, що у вас немає ніяких боргів і ви все сплачуєте правильно.

Словом, навчіться добре виконувати роботу газовиків: добре рахуйте, все фіксуйте, фотографуйте, і буде вам щастя.

До речі, через незаконні нарахування зайвих обсягів спожитого газу НКРЕ КП може позбавити газову компанію ліцензії. Наприклад, торік комісія позбавила ліцензії ПАТ «Донецькоблгаз» через зловживання під час поставки газу споживачам. Так що все можливо.