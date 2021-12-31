Українські виробники курятини заявили про загрозу згортання виробництва м'яса птиці через суттєвий ріст ціни на природній газ. Фермери звернулися до уряду з вимогою допомогти їм вирішити цю проблему, інакше їм доведеться скорочувати або зупиняти підприємства.

Українські виробники курятини направили лист до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра аграрної політики Романа Лещенка через суттєве подорожчання газу. Відповідний лист підписало вісім українських підприємств-виробників курячого м'яса, у тому числі фермерське господарство «Улар», що працює в селі Семенівка неподалік Львова, «Володимир-Волинська птахофабрика» та «Птахокомплекс Губін» у Луцьку.

У листі фермерів вказано, що через високі ціни на газ існує загроза закриття підприємств, що виробляють курятину. За даними фермерів, вартість природного газу суттєво зросла за останні кілька місяців.

«В межах своєї господарської діяльності, у виробничому процесі при вирощування курчат-бройлерів, їх забої і виробництво м'яса птиці та продуктів його переробки ми здійснюємо споживання природного газу. Це основний енергоносій, від якого напряму залежать виробничі процеси у птахівничій галузі…Ще в першому кварталі 2020 року частка енергоносіїв у собівартості кілограму продукції птахівництва становила 1,6 грн, у першому кварталі зросла до 2,11 грн, у листопаді становила вже близько 4 грн, а у грудні злетіла до 6,4 грн», – йдеться у листі підприємців.

Фермери наголошують, що таке зростання вартості газу призведе до суттєвого скорочення або навіть зупинення виробництва.

«Для того, щоб "вижити" у такому скрутному становищі, при таких цінах на нергоносії, виробники будуть вимушені піднімати ціни на внутрішньому ринку на вироблену продукцію. При такій ситуації вітчизняне мясо птиці може бути замінене імпортним, що остаточно знищить галузь українського птахівництва», –вказано у листі підприємців.

Так, виробники птиці вимагають від уряду вирішити проблеми з подорожчанням природного газу для підприємств.

Нагадаємо, що раніше про можливе припинення виробництва через високі ціни на газ заявляли молочні заводи, а також українські кондитери та інші великі підприємства.

Чому зросли ціни на газ

Газова криза виникла через стрибки ціни на газ на європейських ринках. Наприклад, у вівторок, 21 грудня, вартість газу на біржі перевищила 2000 доларів за 1000 кубометрів. Згодом, через посилення вітру, що збільшило виробництво електроенергії вітровими електростанціями, ціна газу знизилася до 1300 доларів.

Причинами таких цін є похолодання у Європі та зниження транзиту газу російським «Газпромом», а також його відмова бронювати додаткові потужності для транзиту газу. Газова криза у Європі почалася ще у травні цього року.