Розташований у Полтавській області Пирятинський сирзавод, який входить до холдингу «Молочний альянс» і випускає сир під торговою маркою «Пирятин», попередив своїх споживачів і партнерів, що у зв’язку із високою ціною на природний газ з 1 січня змушений частково обмежити постачання продукції з подальшим зупиненням виробництва. Про це заявив його директор Володимир Бартошак.

Як пише місцевий сайт «Полтавщина», директор Пирятинського сирзаводу направив листа комерційним партнерам підприємства з попередженням, що з 1 січня підприємство змушене буде виконувати заявки на постачання продукції частково з подальшим припиненням виробництва. Після стабілізації фінансово-економічного стану Пирятинський сирзавод пообіцяв відновити виробництво.

Основною причиною такого рішення директор заводу назвав ціну на газ, яка за рік зросла удесятеро.

Нагадаємо, раніше про тимчасове припинення виробництва заявили 27 кондитерських фабрик, які входять в асоціацію «Укркондпром». Причина такого рішення – зростання вартості газу, яка сягнула 73 тис. грн за 1 тис. кубометрів.

Раніше своє занепокоєння також висловили хлібопекарі. Зокрема, «Укрхлібпром» попросив Уряд забезпечити соціальну ціну на газ, інакше виникнуть перебої з виробництвом хліба.

Чому зросли ціни на газ

Газова криза виникла через стрибки ціни на газ на європейських ринках. Наприклад, у вівторок, 21 грудня, вартість газу на біржі перевищила 2000 доларів за 1000 кубометрів. Згодом, через посилення вітру, що збільшило виробництво електроенергії вітровими електростанціями, ціна газу знизилася до 1300 доларів.

Причинами таких цін є похолодання у Європі та зниження транзиту газу російським «Газпромом», а також його відмова бронювати додаткові потужності для транзиту газу. Газова криза у Європі почалася ще у травні цього року.