Торги у вівторок, 21 грудня, розпочалися зі зростання цін на січневі контракти на 4,2% до 153,15 євро за МВт-год, тобто 1824,29 долара за тисячу кубометрів

Ціни на газ на торгах у вівторок, 21 грудня, перетнули позначку у 2000 доларів за тисячу кубометрів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським «Газпромом», повідомила «Економічна правда» з посиланням на дані лондонської біржі ICE Futures.

На 13:50 за київським часом котирування ф'ючерсів досягли позначки у 2022,85 долара за тисячу кубометрів і продовжили зростати.

Торги у вівторок, 21 грудня, розпочалися зі зростання цін на січневі контракти на 4,2% до 153,15 євро за МВт-год, тобто 1824,29 долара за тисячу кубометрів.

На відміну від жовтневих цінових перегонів, коли котирування газу теж прямували до 2000 доларів за тисячу кубометрів, ціни зростають вже третій тиждень поспіль і тримаються на рівні понад 1380 доларів з 13 грудня.

Очільник оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив, що РФ не забронювала наявні вільні транзитні потужності ГТСУ на січень попри нестачу газу на ринку Європи. За чинним контрактом, російський «Газпром» має 109 млн м3 заброньованих потужностей на добу.

Одночасно «Газпром» зупинив прокачку газу через Ямал-Європа – на 21 та 23 грудня компанія не має заброньованих потужностей згідно з даними оператора Gascade. Газогін працює у реверсному режимі і не постачає ресурс до Європи.

Такі дії Росії відбуваються на тлі погіршення погоди у країнах Європи. Похолодання зумовлює вище споживання газу, натомість на ринку залишається його нестача.

Ціни на газ у Європі почали зростати на початку грудня, коли лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу «Північний потік-2».

Також на динаміку впливає інформація про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Серед іншого, ризик ескалації війни загрожує транзиту газу до країн Євросоюзу, що може погіршити дефіцит газу на ринку.

ЗМІ та українські посадовці неодноразово зазначали, що Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу до схвалення запуску газопроводу «Північний потік-2».

Також зазначимо, що перший етап різкого подорожчання газу в Європі почався ще навесні, внаслідок чого восени він вперше в історії подорожчав до 1000 доларів за тисячу кубометрів.