Газопровід «Північний потік-2» з Росії до Німеччини, який проходить по дну Балтійського моря, наразі не може бути сертифікований через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю телекомпанії ZDF, пише у понеділок, 13 грудня, LIGA.net.

Бербок сказала, що коаліційна угода нового німецького кабінету міністрів передбачає, що в питаннях газопроводів він дотримуватиметься європейських норм. У зв’язку з цим, вона закликала Росію відповідати нормам ЄС.

Європейське законодавство передбачає, що компанія, яка видобуває або постачає газ, не повинна сама його транспортувати. Оператор проекту, компанія Nord Stream 2, хоч і зареєстрована у Швейцарії, але повністю належить «Газпрому» – російському газовому монополісту, який займається видобутком газу. Якщо монополіст не змінить правовий статус оператора, то йому доведеться ділитися транспортними потужностями з третіми особами або сплачувати штрафи. Це, у свою чергу, сильно позначиться на окупності проекту.