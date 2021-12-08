Американські офіційні особи заявили членам Конгресу, що мають домовленість з Німеччиною про закриття газопроводу «Північний потік-2» (Nord Stream 2), якщо Росія вторгнеться в Україну. Про це повідомили агенція Reuters і газета Financial Times, пише «Українська правда».

Офіційні особи США заявляють, що вони отримали запевнення Німеччини, що трубопровід буде перекритий. Але, за словами помічника Конгресу, незрозуміло, чи дві сторони погодили визначення вторгнення.

Високопосадовиця Держдепартаменту США Вікторія Нуланд заявила, що, на її думку, Німеччина готова взяти участь у серйозних діях проти Росії, якщо РФ вторгнеться в Україну. Вона сказала, що США вже розпочали «інтенсивні консультації» з Німеччиною.

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Штати зв’язувалися з урядами Німеччиниз приводу «Північного потоку-2» у контексті потенційного вторгнення. Він відмовився охарактеризувати подальші розмови.

Салліван сказав, що «якщо Володимир Путін хоче бачити потік газу цим трубопроводом, він, можливо, не захоче ризикнути вторгнутися в Україну».

За даними FT, загроза «Північному потоку-2» буде включена до пакету санкцій США, що включатиме блокування конвертації рублів у долари та в подальшому буде націлений на російських олігархів.

Неназваний європейський дипломат повідомив Reuters, що офіційні особи США дали зрозуміти союзникам, що будуть діяти, аби накласти санкції на трубопровід у разі вторгнення. За його словами, якщо США запровадять додаткові санкції, ніхто не зможе вести справи із «Північним потоком-2» через побоювання порушити санкції США.

Нагадаємо, наразі США виключили санкції проти «Північного потоку-2» з оборонного бюджету на 2022 рік, адже проти них виступає адміністрація Джо Байдена. Водночас сам Байден заявив, що у разі, якщо Росія вторгнеться в Україну, США введуть проти неї санкції, від яких досі утримувались.