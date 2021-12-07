Профільний Комітет Палати представників США виключив з проекту оборонного бюджету (NDAA) на 2022 рік санкції проти «Північного потоку-2». Про це повідомляє LB.ua з посиланням на сайт комітету.

«Законопроект палати представників містив положення, яке наказувало президенту запровадити санкції щодо «Північного потоку-2». Виправлення сенату не містило аналогічного положення. Угода не включає це положення», – йдеться у проекті.

Як зазначається, документ не містить положення про заборону громадянам США на угоди, пов'язані з суверенним боргом Росії, а також поправки, яка передбачає санкції проти 35 росіян з оточення президента РФ Володимира Путіна.

Зазначимо, що у вересні 2021 Палата представників ухвалила щорічний оборонний бюджет (NDAA) на 2022 фінансовий рік, який передбачає санкції проти Росії. Він передбачав загальні військові витрати у розмірі 768 млрд доларів. Крім того, проект оборонного бюджету містив три поправки, які пропонували розширити санкції проти Росії.

Однак наприкінці листопада Сенат США заблокував законопроект про оборонний бюджет (NDAA) на 2022 рік через запропоновані поправки з боку республіканців.

Попри двопартійну підтримку санкцій, адміністрація президента Джо Байдена виступає проти них, побоюючись, що це відштовхне союзників із ЄС, зокрема Німеччину. Раніше адміністрація Байдена відмовилася запроваджувати санкції проти оператора газопроводу і в липні уклала угоду з Німеччиною, хоча перед цим запровадила нові санкції проти пов'язаної з Росією компанії Transadria та її судна.

У листопаді американські ЗМІ повідомили, що уряд Німеччини закликав членів Конгресу США не запроваджувати санкції щодо газопроводу «Північний потік-2», стверджуючи, що це «послабить» довіру до США і «зрештою зашкодить трансатлантичній єдності».