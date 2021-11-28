Німеччина закликала членів Конгресу США не запроваджувати санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє Axios із посиланням на документи, які є в розпорядженні журналістів.

Згідно із опублікованими 28 листопада документами, Німеччина стверджує, що введення санкцій «послабить довіру до США» і «зрештою зашкодить трансатлантичній єдності». Крім того, вона назвала можливі санкції щодо газогону «перемогою Путіна», оскільке це рішення може розділити захидних союзників..

У документі також описані кроки, на які готова піти Німеччина, якщо Росія використовуватиме газ як зброю. Йдеться про «рішучі публічні заяви» із засудженням поведінки Росії, «оцінку» припинення майбутніх політичних зустрічей і розгляд ймовірних обмежень на майбутні російські проекти стосовно викопного палива – крім «Північного потоку-2».

Німеччина також запевнила, що «бере активну участь у процесі визначення варіантів додаткових обмежувальних заходів», однак не уточнила, яких саме. Водночас, в документі також стверджується, що «"Північний потік-2" наразі не загрожує Україні, поки забезпечується розумний транзит газу».

Радник президента Володимира Зеленського, ім'я, якого не уточнюють, сказав Axios, що Україна «шокована, засмучена і розгублена» зусиллями Німеччини врятувати «найнебезпечніший геополітичний проект Росії». Сам Зеленський раніше закликав американських сенаторів підтримати санкції проти російського газопроводу.

Що із «Північним потоком-2»?

10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік-2» повністю завершили. Газопровід передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини, Фінляндії, Швеції та Данії.

Після запуску «Північного потоку-2», транзит російського газу до Європи через Україну зменшиться, адже наразі Україна є основним транзитером російського газу до Європи.

21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку-2». У Берліні заявили, що домагатимуться від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Водночас для України жодних гарантій транзиту немає.