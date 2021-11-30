Адміністрація президента США виступає проти санкцій щодо «Північного потоку», побоюючись, що це відштовхне союзників із ЄС

Сенат США заблокував законопроект про оборонний бюджет (NDAA) на 2022 рік через зауваження республіканців, які наполягають на поправках щодо санкцій проти «Північного потоку-2». Про це інформує «Радіо Свобода».

За розгляд не вистачило голосів – 45 проти 51 при мінімально необхідних 60.

Перед процедурним голосуванням республіканець Мітч МакКоннелл обіцяв виступити проти просування проекту без врахування поправок, зокрема і стосовно ПП-2. Його позицію підтримав і республіканець Джим Ріш і сенатор Тед Круз. Вони закликали проголосувати за їхню пропозицію про санкції щодо трубопроводу.

Попри двопартійну підтримку санкцій, адміністрація Джо Байдена виступає проти них, стверджуючи, що цим відштовхне європейських союзників, зокрема Німеччину.

Трубопровід Балтійським морем для транспортування російського природного газу до Німеччини має супротивників у Конгресі США, які вважають, що він завдасть шкоди європейській енергетичній політиці та дозволить Росії перенаправити експорт газу до Європи в обхід України і позбавить її мільярдів доларів щорічно за транзитні збори.

Як інформував ZAXID.NET, адміністрація Байдена відмовилася запроваджувати санкції проти оператора газопроводу і в липні уклала угоду з Німеччиною, хоча кілька днів тому запровадила нові санкції проти пов'язаної з Росією компанії Transadria та її судна.

Американське видання Axios повідомляло, що уряд Німеччини закликав членів Конгресу Сполучених Штатів не запроваджувати санкції щодо газопроводу «Північний потік-2», стверджуючи, що це «послабить» довіру до США і «зрештою зашкодить трансатлантичній єдності».