Підприємства кондитерської галузі змушені призупиняти виробництво частини асортименту продукції через рекордне зростання цін на газ, повідомив президент асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк.

Він зазначив, що 22 грудня ціна газу на біржі вже перетнула межу в 73 тис. грн за тисячу кубометрів. У зв’язку з цим частина компаній галузі вже повідомили про плани повністю або частково згортати виробництво продукції.

«Кондитерські підприємства вже кілька місяців балансували на межі рентабельності через надвисокі ціни на газ та зростання вартості всіх інших складових собівартості продукції. Адже вартість газу в цьому році зростала щомісяця», – зазначив президент «Укркондпрому».

Зокрема, у січні вартість газу становила 5,9 тис. грн, а вже минулого місяця виробники купували газ в середньому за цінами близького 40 тис. грн за тисячу кубометрів, що робило виробництво багатьох видів продукції нерентабельним.

«У грудні постачальники пропонували газ по 55 тис. гривень за тисячу кубометрів, при якій реалізувати вироблену продукцію за економічно обґрунтованими цінами вже було б дуже важко. А при вартості газу для виробничих потреб в 73 тис. грн за тисячу кубометрів кондитерським компаніям простіше взагалі згорнути виробництво, адже при такій собівартості продукція буде незатребуваною ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках», – пояснив Балдинюк.

Водночас про те, які саме виробники анонсували призупинення виробництва, він не повідомив.

Нагадаємо, наразі на європейському ринку спостерігається газова криза через те, що російський «Газпром» не використовує додаткові потужності для транзиту газу. Цей фактор разом з похолоданням призвів до того, що 21 грудня газ на європейському ринку коштував понад 2 тис. доларів за тисячу кубометрів. Така ціна була історичним рекордом.