Підприємиця зі Соснівки Ольга Чепурна скасувала у суді 15,4 тис. грн боргу за газ, які отримала після перевірки лічильника. Споживачка довела, що АТ «Львівгаз» нарахував їй борг незаконно, не маючи на це відповідних підстав.

Як вказано у матеріалах цієї справи, 9 грудня 2020 року до помешкання Ольги Чепурної прийшли працівники АТ «Львівгаз», зняли газовий лічильник і забрали його на првоедення експертизи. Ця експертиза показала втручання у роботу лічильника, тому Ользі Чепурній нарахувади 15,4 тис. грн боргу.

За словами Ольги Чепурної, експертизу її газового лічильника проводили без її відома, і рішення експертизи їй не показали. Вона заперечила втручання у роботу лічильника та звернулась до суду, щоб скасувати нарахований борг. За словами Ольги Чепурної, вона завжди вчасно сплачує за спожитий газ.

«Львівгаз» своєю чергою подав зустрічний позов проти Ольги Чепурної з вимогою сплатити донараховані 15,4 тис. грн за використання природного газу. У суді представник «Львівгазу» повідомив, що експертиза виявила на лічильнику споживачки подряпини та пофарбовану пломбу на лічильнику. У зв'язку з цим комісія «Львівгазу» вирішила нарахувати Ользі Чепурній 2323 м3 газу, за які вона мала б сплатити 15,4 тис. грн.

Сокальський районний суд встановив, що «Львівгаз» допустив низку порушень під час перевірки лічильника та проведення експертизи. Зокрема, в матеріалах справи відсутня письмова згода Ольги чепурної на проведення експертизи без її участі. Окрім того, в акті про розпломбування та демонтаж лічильника не підкреслено, які саме ознаки порушень виявлені. Таким чином суд наголосив, що «Львівгаз» не зміг довести втручання Ольги Чепурної у роботу лічильника.

«Матеріалами справи не встановлено, що під час проведення експертного дослідження досліджувалося питання можливості вчинення конкретних дій з метою викривлення даних обліку природного газу. А отже, таким висновком експертного дослідження несанкціонованого втручання в роботу ЗВІТ не підтверджено . А тому, за відсутності обов'язкового елементу складу правопорушення, факт несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, на думку суду не доведений», – вказано у рішенні суду.

Крім того, на думку суду, «донарахування ціни необлікованого об'єму газу не є штрафними санкціями, а витратами за використаний, але несплачений газ». Тому, для того, щоб нарахувати борги Ользі Чепурній, оператор газових мереж мав довести, що газ у її помешканні не обліковувався і вона за нього не платила.

Таким чином суддя Лідія Фарина повністю задовольила позов Ольги Чепурної і скасувала рішення АТ «Львівгаз» про нарахування 15,4 тис грн боргу за необлікований газ. «Львівгаз» уже подав апеляцію на це рішення суду.