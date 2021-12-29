ПАТ «Львівгаз» заявив про непогашені борги теплопостачальних підприємств Львова у розмірі понад 112 млн грн та заявив про загрозу зриву опалювального сезону в місті. Натомість мерія звернулась до держави, щоб отримати кошти для сплати цих боргів.

Як вказано у прес-релізі «Львівгазу», теплопостачальні підприємства Львова боргують порушили графік виплат боргів за газ. Газовики попередили про загрозу зриву опалювального сезону і можливі відключення від газу мешканців міста, якщо мерія не розрахується з боргами.

«Графік виплат постійно порушується і станом на 29 грудня поточного року непогашена заборгованість становить 112,475 млн грн. Найбільшими боржниками є “Львівтеплоенерго” та “Залізничнетеплоенерго”. Ситуація, яка виникла, ставить під загрозу виконання регламентованих робіт під час опалювального періоду, ліквідацію аварійних ситуацій та, відповідно, безперебійне газопостачання жителів м.Львова та Львівської області», – каже комерційний директор АТ «Львівгаз» Олег Вінцюк.

Він закликав міську раду Львова вирішити проблему із боргами теплопостачальних підприємств, щоб уникнути зриву опалювального сезону.

Пізніше речник «Львівгазу» Петро Лукіянчук уточнив ZAXID.NET, що про відключення газопостачання мешканцям не йдеться.

«Ситуація не загрожує відключенням газопостачання для населення. Заборгованість ставить під загрозу вчасне проведення регламентованих робіт на мережі» – прокоментував ситуацію Петро Лукіянчук.

Додамо, що борги у теплопостачальних підприємств Львова накопичуються через різницю у діючих тарифах для населення та економічно обґрунтованих. Ще 9 лютого Кабінет міністрів, «Нафтогаз», представники Асоціації міст України та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у галузях енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підписали меморандум, у якому домовились, що підвищувати тарифи за теплопостачання для споживачів не будуть до кінця опалювального сезону у 2022 році. Уряд гарантував, що різницю між діючими тарифами і економічно обґрунтованими покриватиме держава, а не органи місцевого самоврядування.

Втім за інформацією начальника департаменту ЖКГ Львівської міськради Олександра Одинця, держава планує компенсувати лише частину заборгованості. Так, станом на 1 червня 2021 року заборгованість із різниці в тарифах для теплопостачальних підприємств Львова становила близько 1 млрд грн, а держава планує відшкодувати лише 352 млн грн. Міська рада звернулась до державних органів влади для повернення ще приблизно 600 млн грн, які виникли як різниця у тарифах.