Міська рада звинувачує «Львівгаз» у зриві опалення двох шкіл та Будинку дитини
До котельні, яка обслуговує соціальні заклади, знизили тиск газу
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Львівська міська рада заявила, що «Львівгаз» знизив тиск газу до котельні на вул. Остроградських, через що без тепла можуть залишитись школа №50, санаторна школа-інтернат №1, Будинок дитини №1 та 7 багатоквартирних будинків.
«Сьогодні ми опинились у ситуації, коли без тепла може залишитись одразу декілька соціальних установ міста. Понижено тиск газу до котельні «Львівтеплоенерго» на вул. Остроградських, 1а. Відтак теплоносій подається за заниженими параметрами: 45° при нормативі 65°», – цитує заступницю міського голови з питань ЖКГ Ірину Маруняк прес-служба ЛМР.
Міська рада звернулась до ПАТ «Львівгаз» із вимогою відновити необхідний тиск газу, однак на їхній запит наразі не відреагували.
ZAXID.NET не вдалося оперативно отримати коментар «Львівгазу» з цього питання.