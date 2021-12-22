Львівська міська рада заявила, що «Львівгаз» знизив тиск газу до котельні на вул. Остроградських, через що без тепла можуть залишитись школа №50, санаторна школа-інтернат №1, Будинок дитини №1 та 7 багатоквартирних будинків.

«Сьогодні ми опинились у ситуації, коли без тепла може залишитись одразу декілька соціальних установ міста. Понижено тиск газу до котельні «Львівтеплоенерго» на вул. Остроградських, 1а. Відтак теплоносій подається за заниженими параметрами: 45° при нормативі 65°», – цитує заступницю міського голови з питань ЖКГ Ірину Маруняк прес-служба ЛМР.

Міська рада звернулась до ПАТ «Львівгаз» із вимогою відновити необхідний тиск газу, однак на їхній запит наразі не відреагували.

ZAXID.NET не вдалося оперативно отримати коментар «Львівгазу» з цього питання.