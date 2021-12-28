Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП ) затвердила новий тариф на водопостачання та водовідведення у Львові –25,88 грн за м3. Таке рішення комісія прийняла під час засідання 22 грудня.

Тариф для населення складається з двох складових – водопостачання та водовідведення. Загалом у наступному році мешканцям Львова доведеться платити за воду на 14% більше.

Зокрема, НКРЕ КП затвердила такі тарифи для ЛМКП «Львівводоканал» на 2022 рік:

водопостачання – 14,41 грн за 1 м 3 (без ПДВ);

(без ПДВ); водовідведення – 7,16 грн за 1 куб м3 (без ПДВ).

Загальний тариф за воду, враховуючи ПДВ, становитимем 25,88 грн за м3. Зміну тарифів в регулювальника пояснюють ростом податків, зростанням тарифу на електроенергію, дорожчанням ремонтів тощо.

Як йдеться у матеріалах засідання комісії, загалом тариф на воду підняли для 45 комунальних підприємств України, які надають послуги з водопостачання та водовідведення.

Раніше ZAXID.NET повідомляв про новий тариф на доставку газу, який почне діяти з 1 січня.