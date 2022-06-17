У четвер, 16 червня, у Львові відбувся аукціон, під час якого зібрали 30 тисяч євро на протезування українським матерям, які втратили кінцівки через безчинства російської армії в Україні. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Аукціон у Львові (фото ЛОВА)

За словами голови ЛОВА, подібні аукціони проведуть також в різних європейських містах: «Раніше в межах цієї ініціативи українські митці віддали свої роботи для виставок у Берліні та Відні. Там продали 11 картин і зібрали 250 тисяч гривень. Надалі кошти для протезування збиратимуть під час виставок-аукціонів в інших європейських країнах».

Максим Козицький подякував співорганізаторам, митцям, посольствам, фундаціям, які сприяли у реалізації проекту.