У Львові зібрали 30 тисяч євро на протези для постраждалих від війни мам
Гроші зібрали під час виставки-аукціону «Руки для мами»
У четвер, 16 червня, у Львові відбувся аукціон, під час якого зібрали 30 тисяч євро на протезування українським матерям, які втратили кінцівки через безчинства російської армії в Україні. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Аукціон у Львові (фото ЛОВА)
За словами голови ЛОВА, подібні аукціони проведуть також в різних європейських містах: «Раніше в межах цієї ініціативи українські митці віддали свої роботи для виставок у Берліні та Відні. Там продали 11 картин і зібрали 250 тисяч гривень. Надалі кошти для протезування збиратимуть під час виставок-аукціонів в інших європейських країнах».
Максим Козицький подякував співорганізаторам, митцям, посольствам, фундаціям, які сприяли у реалізації проекту.
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