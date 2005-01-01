У Львові звучатиме «Музика з далекої Півночі»

За кордоном колектив завжди намагається представити скандинавські твори

Академічний колектив зі Швеції готується до турне Україною. 17 червня музиканти виступатимуть у Львівському органному залі, 19-го – у філармонії Києва, 21-го – Хмельницького, а 22-го – Чернівців.

Академічний хор і оркестр Університету Мальме зі Швеції є одним із найвідоміших ансамблів регіону, розповів заступник директора Органного залу Тарас Демко. Хор та оркестр були започатковані 2000 року дириґентом Даніелем Ханссоном, який також керував кількома оркестрами на батьківщині, співпрацював із Філармонічним оркестром Монте-Карло та хором Манауського оперного театру.

Колектив відомий своїм високим музичним рівнем та прогресивним репертуаром.

Цікаво, що його учасником може стати не лише студент Університету Мальме, а й будь-який музикант. Нині колектив налічує близько 50-ох оркестрантів та 40-ка співаків.

Академічний хор і оркестр проводять безліч концертів потягом року, представляють університет на щорічних заходах, фестивалях та святах. Щоліта музиканти вирушають у міжнародний тур, який фінансується коштом їхніх виступів протягом навчального року. Так колектив відвідав Бразилію, Китай, Південну Африку, Кубу та багато країн Європи. Цього року його шлях лежить в Україну.

Директор колективу та диригент Даніель Ханссон.

«Ми довгий час хотіли відвідати Україну, відому своєю багатою історією та прекрасною культурою, але все ніяк не випадало можливості. Завдяки співпраці з Львівським органним залом та Collegium Musicum Management мрія здійснилася. Ми дуже раді, що отримали цей шанс», – пояснив директор колективу Даніель Ханссон.

Даніель Ханссон розповів, що коли колектив подорожує за кордоном, завжди намагається представити слухачам скандинавські твори.

«Це дає нам можливість виконати музику, яка може бути новою та цікавою глядачам, а також поділитися нашою культурною спадщиною», – каже він.

У виконанні гостей зі Швеції звучатимуть твори Ерланда фон Коха, Вільгельма Петерсона-Бергера, Вільгельма Стенхаммара, Фроде Ф’єльхельма, Стеффана Сторма та Андерса Орвалла. Витончена, проста та зрозуміла шведська музика уже самими назвами творів з програми налаштовує на відпочинок: «Співає жайвір, літо минає» Сторма, «Літній гімн» Орвалла.

«Цього разу ми веземо музику, натхненну фольклором та мелодіями нашого корінного народу, саамі, у поєднанні з новим твором для хору та оркестру шведського композитора Стеффана Сторма», – розповів про програму концерту Ханссон.

Ще однією родзинкою виступу стане участь одного з найбільш перспективних у Швеції баритонів – Себастьяна Дюрана.