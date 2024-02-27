Традиція вітання довгожителів у Львові триває вже понад 15 років

У лютому двоє львів’янок відзначили свої 100 і більше років. Першою цього місяця свій день народження святкувала Наталія Михайліна, 8 лютого їй виповнилось 102 роки. А Юлія Галас відзначала столітній ювілей 23 лютого. Довгожительки мешкають у Сихівському районі міста. Про це у середу, 27 лютого, повідомили у Львівській міській раді.



Представники управління соціального захисту Львівської міської ради відвідали ювілярок, привітали їх від громади Львова та вручили матеріальну допомогу – 10 тис. грн, пам’ятну монету і вітальний лист від міського голови.

Зауважимо, усіх ювілярів, як і щороку, від громади вітають представники міської влади. Традиційно тим довгожителям, які відзначають сто років, на день народження з бюджету надають одноразову матеріальну допомогу в сумі 10 тис. грн, пам’ятну монету та вітальний лист від міського голови. Усім же, хто святкує 101 та більше років, – 10 тисяч гривень. Традиція вітання довгожителів у Львові триває вже понад 15 років.

До слова, загалом у 2024 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті передбачили 680 тис. грн.