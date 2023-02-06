Першою цього місяця свій день народження уже відзначила Зоя Тихонова

У лютому семеро довгожителів Львівської громади святкуватимуть свої уродини. Одна панянка відзначатиме столітній ювілей, дві львів’янки – святкуватимуть 101-й день народження, ще одній мешканці громади виповниться 102 роки, і ще одному львів’янину – 103 роки. А дві лютневі уродинниці прийматимуть вітання з нагоди 105-ліття: святкуватимуть обидві в один день. Про це в понедідок, 6 лютого, повідомили у Львівській міській раді.

Зокрема, першою цього місяця свій день народження уже відзначила Зоя Тихонова, днями їй виповнилось 100 років.

«У пані Зої чудова родина: двоє дітей, п’ятеро онуків та 13 правнуків. Усі вони її бережуть і дуже люблять. А один із онуків, який захищає Україну на передовій, подарував своїй бабусі 100 троянд», – розповіли у Львівській міській раді.

Представники управління соціального захисту ЛМР відвідали уродинницю, від імені громади Львова привітали її та вручили від міста матеріальну допомогу – 5 тисяч гривень, пам'ятну монету та вітальний лист від імені міського голови.

Зазначимо, традиція вітати довгожителів у Львові існує вже 15 років.