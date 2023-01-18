Сестра Андре померла у віці 118 років

У Франції у будинку для людей похилого віку померла найстаріша людина світу – 118-річна черниця сестра Андре. Про це повідомляє Reuters.

Жінка народилася 11 лютого 1904 року. Справжнє ім'я француженки Люсіль Рандон, утім, вступивши до католицького благодійного ордену в 1944 році, вона взяла ім'я сестри Андре.

Люсіль Рандон працювала гувернанткою і репетиторкою. А у 1944-му у віці 40 років пішла у монастир. У будинку престарілих Сент-Катрін-Лабуре жінка проживала з 1979 року, а з 2009-го – у будинку Тулона.

Минулого року Рандон пережила масштабний спалах коронавірусу у пансіонаті. Тоді Covid-19 забрав життя 10 інших мешканців. Захворювання у жінки проходило безсимптомно.

Довгий час сестру Андре вважали найстарішою європейкою, однак після смерті 119-річної японки Кане Танака минулого року вона залишилася найстарішою людиною у світі.