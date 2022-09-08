Благодійний проєкт «Брайти» в «АТБ»

Минув перший місяць зі старту загальнонаціонального благодійного проєкту з технологією доповненої реальності «Брайти». Реалізує його корпорація «АТБ» у співпраці з NTI Loyalty та за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Застосунок «АТБ» «Брайти» на сьогодні ТОП-1 мобільна гра у App Store та Google Play України. Відео, створене шанувальниками гри, переглянуло понад 15 мільйонів користувачів Tik Tok та понад 10 мільйонів у YouTube.

Мета цього проєкту – зібрати кошти на реабілітацію поранених дітей, що перебувають у Національному реабілітаційному центрі «Незламні» в лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Як «АТБ» допомагає пораненим діткам

Згідно з даними Офісу Генерального прокурора України, станом на 5 вересня 740 українських малюків отримали поранення різних ступенів важкості внаслідок ракетних ударів, артилерійських обстрілів окупаційної армії чи ворожих мін.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій – 388,

Харківській — 204,

Київській — 116,

Миколаївській — 71,

Чернігівській — 68,

Луганській — 61,

Херсонській — 55,

Запорізькій — 46,

Дніпропетровській — 26.

Ці малюки отримали вогнепальні, осколкові, вибухові поранення, втратили кінцівки, тож потребують професійної реабілітації. Саме на ці потреби лише протягом серпня в магазинах «АТБ» вдалося зібрати 20 мільйонів гривень. Планується, що 3 мільйони з них підуть на реконструкцію приміщень лікарні Святого Миколая Першого медоб'єднання Львова (проєкт Національного реабілітаційного центру України «Незламні»), де, власне, проходитимуть реабілітацію постраждалі малюки. Цих коштів має вистачити на капітальний ремонт 250 м² площі реабілітаційного відділення.

Решту суми – 17 мільйонів гривень – спрямують на вкрай необхідне обладнання:

екзоскелет UAN.GO,

2 широкі реабілітаційні столи для терапії,

інтерактивний пристрій для оцінки та терапії Bime,

пристрої для реабілітації MOTOmed layson.la та MOTOmed loop.la,

доріжку Callis для реабілітації,

інтерактивний пристрій для реабілітації Equio,

пристрій для реабілітації Crescendo,

пристрій для реабілітації верхніх кінцівок Mo-Vit TL,

вертикалізатор EasyStand Evolv XT,

парамобіль.

Завдяки цьому медичний заклад матиме змогу надавати постраждалим діткам якісну реабілітаційну допомогу європейського рівня. І це лише початок, адже благодійний проєкт з технологією доповненої реальності «Брайти» планують продовжувати й надалі.

Я щиро вдячний усім нашим партнерам за реалізацію такого масштабного й унікального проєкту, за згуртованість і цілковиту залученість. Особлива подяка усій нашій команді, кожному співробітнику магазинів нашої мережі та всьому офісному персоналу «АТБ-Маркет». Щиро дякую кожному нашому покупцю, який купував спеціальні благодійні товари та товари партнерів, – прокоментував генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.

«Я дуже радий, що ми зможемо системно та комплексно надати допомогу тим, кому вона дуже необхідна. Поколінню тих, хто житиме у вільній, сильній і незламній країні. Ми не зупиняємося та вже почали працювати над продовженням цієї захопливої історії – історії, яку створюють сьогодні наші справжні українські герої!» – додав він.

Нагадаймо, що до благодійного проєкту залучили понад тисячу дискаунтерів найбільшої української торговельної мережі «АТБ-Маркет» в усіх куточках України. Окрім основної мети, «Брайти» допомагають мільйонам громадян, у тому числі й дітям, знизити рівень стресу від війни, а також запам'ятати основні правила безпеки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів.