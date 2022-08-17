Нова акція від «АТБ»

Багато років поспіль перебуваючи на передовій вітчизняного ритейлу, добре знайома кожному з наших громадян торговельна мережа «АТБ» стала своєрідним форпостом української продовольчої безпеки.

Забезпечивши мільйонам громадян безперебійний доступ до гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності за чесною ціною, що традиційно для «АТБ» навіть нижча за середньоринкову, компанія дбає і про зручність та економію для власних клієнтів.

Витримавши перший потужний і руйнівний удар війни, лише за два місяці після її початку, у квітні поточного року, повноцінно відновив свою роботу інтернет-магазин «АТБ» повного циклу. Нині триває робота над поліпшенням сервісу, який уже можна цілком порівняти з європейським. Це і ретельно перевірені ціни, і швидка доставка замовлень, і найвища якість, і гарантія свіжості продуктів...

Акції від «АТБ»

Системно дбаючи про зручність, комфорт та економію коштів мільйонів власних клієнтів, в «АТБ» поступово повертають сервіси й акційні пропозиції. Нещодавно, наприклад, з'явився сервіс «Допомога на відстані», що надає унікальну можливість підтримати своїх рідних, які перебувають за сотні чи, навіть, тисячі кілометрів. Ідеться про неіменні сертифікати на оплату товарів в «АТБ» номіналом по 500 грн, промокоди з яких можна вільно пересилати зі смартфона близьким, та вільно користуватися ними у будь-якому магазині мережі по всій Україні (крім тимчасово окупованих територій). Кожен володар сертифікату або коду від нього, пред'явивши його на касі «АТБ», зможе таким чином оплатити купівлю будь-яких товарів і продуктів. Просто та зручно.

Також іще на початку літа в улюблених українцями магазинах багаторічного лідера вітчизняної галузі роздрібної торгівлі почали діяти акції «Суперціна» й «Економія». Отож, знову з'явилась можливість кожного тижня купувати певні групи продуктів (перелік постійно збільшується) зі значною знижкою.

«Безкоштовна доставка замовлення» від «АТБ»

Уже цього місяця в інноваційному інтернет-магазині «АТБ» розпочато не менш привабливу для покупця акцію «Безкоштовна доставка замовлення». За її умовами (офіційні правила акції дивись за цим посиланням), кожний клієнт, купуючи продукти онлайн, за оплати карткою Mastercard звільняється від сплати за доставку. Ідеться про адресну доставку гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності загальною вагою до 15 кг. Станом на сьогодні, безкоштовна доставка поширюється на одне замовлення в день. Та зволікати не треба, діятиме акція до 5 вересня включно.

Асортимент онлайн-магазину сьогодні повністю відповідає тому, що ми можемо знайти на поличках понад тисячі традиційних супермаркетів найбільшої торговельної мережі в різних курочках України. Це понад 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності. Окрім того, завдяки одній із найбільш сучасних і розвинених логістичних інфраструктур, гарантується повне дотримання температурних режимів на складах, під час формування замовлень, збереження і доставки.

Компанія «АТБ» два роки тому гідно витримала справжню перевірку міцності пандемією та національним карантином, уживши безпрецедентних заходів і забезпечивши найвищий рівень епідеміологічної безпеки. Це можна порівняти із краш-тестом, що довів спроможність відповідати на виклики та динамічно розвиватися в непростих умовах.

Нагадаємо, саме під час карантину розпочав роботу онлайн-магазин «АТБ» повного циклу і швидко набув популярності. Та не встигла країна як слід оговтатись від коронавірусної навали, як прийшло ще суворіше випробування – війна.

З перших днів повномасштабного вторгнення окупаційної армії наприкінці лютого мережа зазнала болючих втрат і руйнувань. Та й цей виклик було прийнято! В «АТБ» одразу перейшли на посилений режим роботи, унесли корективи в логістичні ланцюги, підтримали локальних виробників тощо. Зручні та комфортні, а у воєнний час, можна сказати, рятівні для українців магазини «АТБ» працюють навіть у прифронтових зонах, надають власні підвальні приміщення під бомбосховища, підтримують героїв-захисників, вимушених переселенців, збирають кошти для лікування поранених дітей, відновлюють стабільну роботу дискаунтерів на деокупованих територіях, допомагають постраждалим від ракетних ударів медичним установам, волонтерським організаціям, цілодобово доставляють до нашого столу тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів і день за днем самовіддано працюють, наближаючи нашу спільну перемогу.

Як скористатися безкоштовною доставкою «АТБ»

1. При додаванні товару у кошик на сайті zakaz.atbmarket.com оберіть адресну доставку.

2. Сплатіть власне замовлення карткою Mastercard.

3. Піклуйтесь про важливе, а про доставку замовлення подбає «АТБ».