«АТБ» підтримує вітчизняну економіку

Однак перемога над окупантом виборюється не лише на фронті. Не тільки залпи гарматних батарей, ракетні удари й автоматні черги наших захисників наближають її. Запорукою перемоги є також економічна потужність держави. На цьому неодноразово наголошували перші особи країни, закликаючи працювати над відновленням вітчизняної економіки, розвитком бізнесу тощо. Це той самий міцний тил, який додає нам непохитної віри у перемогу, а також надає як цивільним українцям, так і військовикам украй необхідні ресурси та значно посилює потужність кожного удару по ворогу.

Виконуючи свою основну місію – забезпечувати мільйони наших громадян якісними продуктами за чесними цінами, «АТБ» ефективно підтримує економіку держави.

Який внесок робить «АТБ» у нашу перемогу: результати першого півріччя

Протягом першого півріччя поточного року підприємствами групи компаній «АТБ» було сплачено податків і зборів (включно з митними платежами та ЄСВ) на загальну суму 9,79 млрд грн. Це помітний і наднеобхідний нині внесок в економіку України, який стане одним з залізобетонних блоків у міцному фундаменті нашої спільної перемоги.

Протягом шести місяців поточного року до державного бюджету країни було перераховано 6,65 млрд грн. (проти 5,79 млрд грн. за перше півріччя 2021-го), до місцевих бюджетів сплачено 1,85 млрд грн., а до цільових фондів – 1,29 млрд грн.

Для порівняння: минулого року аналогічний період компанія завершила із фінансовим результатом 8,92 млрд грн. Як бачимо, незважаючи на складний стан економіки країни, кровопролитну та руйнівну війну, цей показник зріс майже на мільярд (870 млн грн).

Стабільно високі темпи нарощування бюджетних платежів корпорація «АТБ» демонструє вже багато років поспіль завдяки впровадженню інноваційних рішень, енергоощадних технологій, системному вдосконаленню всіх виробничих, логістичних і маркетингових процесів. Також «АТБ» надає всебічну підтримку українським воїнам, вимушеним переселенцям, мешканцям зони бойових дій, постраждалим від ракетних ударів медичним установам, волонтерським організаціям...

З самого початку війни компанія працює у режимі 24/7. Запускає роботу нових розподільчих центрів (на заміну зруйнованим ворогом на Київщині та тимчасово окупованому на Херсонщині) та готує відкриття нових магазинів у безпечних мирних регіонах західних областей нашої країни. Це дозволяє створювати нові робочі місця, забезпечити тисячі українських громадян стабільною роботою, пропонувати гідну заробітну плату, сплачуючи податки та збори, наповнювати бюджети всіх рівнів – а це вкрай необхідно у важкі часи.

Як патріотичний і соціально орієнтований бізнес «АТБ» сьогодні твердо стоїть на варті продовольчої безпеки країни. Незважаючи на певні втрати, руйнування й інші негаразди, комфортні дискаунтери найбільшої вітчизняної мережі у різних куточках України продовжують безперебійно забезпечувати широкі верстви населення гарантовано свіжими продуктами та якісними товарами першої необхідності.

Станом на сьогодні в Україні працюють 1144 дискаунтери «АТБ», 103 з них знаходяться у зоні бойових дій. 170 магазинів цієї торговельної мережі тимчасово призупинили роботу з об'єктивних причин або зараз перебувають у процесі відновлення (були пошкоджені під час обстрілів, ракетних ударів тощо). Ще 112 маркетів опинилися на тимчасово захоплених окупаційними військами територіях, та, віримо, що це ненадовго, адже омріяна перемога, на яку ми всі зараз невпинно працюємо, вже не за горами. Головне – твердо вірити в неї та докладати максимум зусиль, як це роблять в «АТБ».