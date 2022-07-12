Уже в перші дні після старту гра (а гасло проєкту «Допомагати граючись» викликало чималий резонанс у суспільстві) набула популярності у всесвітній мережі.

Уявіть: лише протягом перших чотирьох днів відео із хештегом «Брайти» набрало понад 2,5 мільйона переглядів у ТікТок, навіть за умови, що зазначений сервіс для створення та перегляду коротких відео носить суто розважальний характер.

Окрім того, за цей самий період застосунок «Брайти» піднявся на перше місце в рейтингу App Store, залишивши далеко позаду потужні багатомільйонні розважальні проєкти, добре знані сотнями мільйонів користувачів ігри, та відомі у всьому світі застосунки. Це справжнє диво! Чи, мабуть, одна із тактичних перемог, яка невпинно наближає нас усіх до великої перемоги у цій кривавій і підступній війні.

Набули популярності «Брайти» й на YouTube. Лише протягом перших кількох днів про цей благодійний мобільний застосунок українці створили понад 500 відео. Кількість переглядів невпинно зростає, як, власне, й українців, які завдяки проєкту «АТБ» долучаються до місії допомоги дітлахам, постраждалим від бойових дій, встановлених мін і покинутих окупантами боєприпасів.

Нагадаємо, що свіже дослідження ЮНІСЕФ показало, що основними факторами ураження дітей під час війни є обстріли та небезпечне поводження з вибухонебезпечними предметами. Сотні українських малюків, на жаль, отримали вогнепальні, осколкові, вибухові поранення. Вони потребують лікування та довготривалої реабілітації. Надією для них став саме благодійний проєкт із технологією доповненої реальності «Брайти». Ця ініціатива зі збирання коштів для створення першого всеукраїнського реабілітаційного центру «Незламні» у Львові була втілена в життя у національному масштабі у співпраці з NTI Loyalty та за підтримки Дитячого фонду ООН (UNICEF).

Варто зазначити, що окрім збирання коштів (весь прибуток від продажу благодійних товарів спрямують на потреби центру реабілітації «Незламні» через «Благодійний фонд АТБ»), «Брайти» також допоможуть запобігти пораненню дітей у майбутньому, значно підвищать рівень обізнаності населення, дозволять малюкам та їхнім батькам в ігровій формі твердо запам'ятати головні правила безпеки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Це реально допоможе врятувати життя та зберегти здоров'я, адже на повне розмінування усієї території країни знадобиться щонайменше десяток років. І це за умови, що війна закінчиться у цю саму мить…

Щоб «оживити» героїв цієї корисної гри, потрібно навести камеру смартфона на реальний об’єкт, тоді мобільний застосунок поєднає зображення з його цифровим доповненням. Тож «Брайти» не тільки допоможуть зібрати кошти, але й стануть найбільш патріотичним способом знизити рівень спричиненого війною стресу у широких верств населення. Ця гра корисна, важлива, рятівна, при цьому ще й захоплива.

«Брайти» — це величезний яскравий уявний світ супергероїв, які уособлюють справжніх героїв цієї війни, що наближають нашу перемогу. Тому це значно більше, аніж просто гра – це місія, яка обов'язково буде здійсненна. Разом до Перемоги!», — прокоментував потужний старт проєкту «Брайти» Валерій Бондар, директор з маркетингу «АТБ».