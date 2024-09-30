Підвищений тиск виявили у 40% відвідувачів

У Львові з 24 до 28 вересня тривала загальноміська акція «Тиждень здоров'я». Упродовж тижня на 31 локації у різних куточках Львівської громади працювали медичні намети, де всі охочі мали змогу безкоштовно перевірити стан здоров'я:виміряти тиск, рівень цукру, перевірити серце, пройти тест на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, оцінити загальний стан здоров'я та визначити рівень тривоги чи депресії тощо. Цією можливістю скористалися 9128 громадян, повідомили у пресслужбі ЛМР.

«Тиждень здоров'я ми організували, щоб нагадати людям про необхідність дбати про своє здоров'я. Оскільки ми пережили і вірус ковіду, і тепер повномасштабне вторгнення, люди вкрай стривожені і не так часто, як потрібно, звертаються до сімейних лікарів і збільшується занедбаність певних захворювань. Ми були дуже здивовані, що акція набула такої популярності, тому що за п’ять днів наметові містечка відвідали майже 9200 мешканців», – каже керівниця управління охорони здоров'я Львівської міської ради. Марта Матюшко.

За її словами, велика кількість людей має проблеми зі здоров'ям. Скажімо, у 40% людей, які звернулися для визначення артеріального тиску, було зафіксовано підвищення тиску, а 34 громадянам через надто високий тиск одразу була надана невідкладна допомога. У 35% людей, які звернулися за вимірюванням гостроти зору і глюкози, також було значне перевищення від норми, у 67 осіб було виявлено підозру на вірус гепатиту В, С, а у 9 осіб – підозру на ВІЛ.

Результати обстежень:

артеріальний тиск перевірили 5997 осіб, підвищення тиску виявили у 2412 осіб та для 34 одразу надали невідкладну допомогу;

рівень глюкози у крові перевірили 5256 осіб, підвищення глюкози виявили у 1806 осіб;

гостроту зору перевірили 4030 осіб, порушення виявили у 1887 осіб;

на гепатити В та С обстежились 3402 особи, позитивний результат – тобто підозру на гепатити, виявили у 67 осіб;

на ВІЛ обстежили 2767 осіб, позитивний результат виявили у 9 осіб;

на RW (сифіліс) обстежили 320 осіб, позитивний результат – у 2 осіб;

на плоскостопість обстежились 1838 осіб, відхилення виявили у 486 осіб (з них 22 дітей);

електрокардіографію (ЕКГ) зробили 286 осіб.

декларації з сімейними лікарями підписали 126 громадян.

Нагадаємо, у наметах працювали медики міських лікарень та поліклінік спільно зі студентами-волонтерами.