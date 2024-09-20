Медики Львова безкоштовно тиждень перевірятимуть здоров’я містян поблизу житлових будинків
Усі охочі зможуть дізнатися про стан свого здоров'я без записів і черг
У понеділок, 24 вересня, у Львові стартує акція «Тижень здоров’я». Медики перевірятимуть здоров’я містян у спеціальних наметах поблизу житлових будинків. Кваліфіковані медичні працівники міських установ безкоштовно робитимуть базові обстеження для всіх охочих у різних куточках Львівської громади. У меднаметах можна буде виміряти тиск, перевірити серце, пройти тест на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, оцінити загальний стан здоров'я та визначити рівень тривоги чи депресії. «Тиждень здоров'я» триватиме у Львові з 24 до 28 вересня, повідомили у ЛМР.
Що можна перевірити?
У ці дні медики залишать кабінети у поліклініках і працюватимуть поближче до людей, аби якомога більше містян змогли перевірити свій стан здоров’я.
У медичних наметах можна буде:
- виміряти тиск, пульс
- визначити ризики серцево-судинних захворювань
- виміряти ріст, вагу, визначити індекс маси тіла
- перевірити гостроту зору
- діагностувати плоскостопість,
- пройти тест на ВІЛ, гепатити В і С
- пройти скринінг на цукровий діабет
- оцінити загальний стан здоров'я
- визначити рівень тривоги чи депресії
Там також можна буде укласти декларацію з сімейним лікарем, якщо ви цього ще не зробили. Також будуть працювати виїзні пункти, де можна буде визначити групу крові, вакцинуватись, здати кров та пройти ЕКГ. А також будуть розміщені меднамети від «АнтиСНІД». Ці пункти діятимуть за певними адресами для зручності кожного мешканця (детальніше про їх графік роботи буде повідомлено окремо).
Локації і графік роботи медичних наметів
|
№
|
Місце розташування
|
Дата розташування
|
Час роботи
|
1
|
площа Ринок, 1
|
24-25 вересня
|
11.00-18.00
|
2
|
площа Митна
|
24-25 вересня
|
11.00-18.00
|
3
|
вул. В. Великого (поруч з ТЦ «Океан»)
|
24-25 вересня
|
11.00-18.00
|
4
|
вул. Широка (поруч з Левандівським ринком)
|
24-25 вересня
|
11.00-18.00
|
5
|
просп. Червоної Калини (поруч із Центром Довженка)
|
24-25 вересня
|
11.00-18.00
|
6
|
просп. Червоної Калини (поруч з ТЦ «Зубра-центр»)
|
24-25 вересня
|
11.00-18.00
|
7
|
прос. В. Чорновола (поруч з кільцем Чорновола-Липинського)
|
24-25 вересня
|
11.00-18.00
|
8
|
смт. Рудне, на перетині вулиць Шептицького-Огієнка
|
24-25 вересня
|
11.00-18.00
|
9
|
м. Винники, вул. Галицька, 21-23
|
24-25 вересня
|
11.00-18.00
|
10
|
м. Дубляни (поруч з ЦНАПом)
|
24-25 вересня
|
11.00-18.00
|
11
|
с. Брюховичі (поруч з Народним домом)
|
24-25 вересня
|
11.00-18.00
|
12
|
площа перед ЛНУ ім. Івана Франка
|
26-27 вересня
|
11.00-18.00
|
13
|
площа перед ТРЦ «Forum Lviv»
|
26-27 вересня
|
11.00-18.00
|
14
|
простір біля пам’ятника королю Данилу Галицькому
|
26-27 вересня
|
11.00-18.00
|
15
|
вул. Ген. Чупринки (поруч з СЗШ №3)
|
26-27 вересня
|
11.00-18.00
|
16
|
вул. Виговського (поруч з Залізничною районною адміністрацією)
|
26-27 вересня
|
11.00-18.00
|
17
|
просп. Червоної Калини (поруч з Сихівською районною адміністрацією)
|
26-27 вересня
|
11.00-18.00
|
18
|
вул. К. Левицького (поруч з Личаківською районною адміністрацією)
|
26-27 вересня
|
11.00-18.00
|
19
|
вул. Пасічна, кінцева трамваю №2
|
26-27 вересня
|
11.00-18.00
|
20
|
вул. Б. Хмельницького (поруч з автовокзалом «Північний», АС-2)
|
26-27 вересня
|
11.00-18.00
|
21
|
вул. Шевченка (поруч з ТЦ «ВАМ»)
|
26-27 вересня
|
11.00-18.00
|
22
|
вул. В. Симоненка, площа біля ліцею ім. Василя Симоненка
|
26-27 вересня
|
11.00-18.00
|
23
|
вул. Кульпарківська, ТРЦ «Victoria Gardens»
|
28 вересня
|
10.00-15.00
|
24
|
вул. Стрийська, ТОЦ «Fabrik»
|
28 вересня
|
10.00-15.00
|
25
|
вул. Наукова, алея біля будинків 45-49
|
28 вересня
|
10.00-15.00
|
26
|
вул. Городоцька, площа перед Приміським залізничним вокзалом
|
28 вересня
|
10.00-15.00
|
27
|
вул. С. Петлюри (поруч з ринком «Новий»)
|
28 вересня
|
10.00-15.00
|
28
|
вул. Глинянський Тракт (поруч з АТБ-маркет)
|
28 вересня
|
10.00-15.00
|
29
|
просп. Червоної Калини (біля ТК «Шувар»)
|
28 вересня
|
10.00-15.00
|
30
|
вул. Зелена, площа перед ТЦ «Арсен»
|
28 вересня
|
10.00-15.00
|
31
|
площа на перетині вул. Мазепи-Орлика
|
28 вересня
|
10.00-15.00