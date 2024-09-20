Перевірити стан здоров'я львів'яни зможуть прямо біля дому, без записів і черг

У понеділок, 24 вересня, у Львові стартує акція «Тижень здоров’я». Медики перевірятимуть здоров’я містян у спеціальних наметах поблизу житлових будинків. Кваліфіковані медичні працівники міських установ безкоштовно робитимуть базові обстеження для всіх охочих у різних куточках Львівської громади. У меднаметах можна буде виміряти тиск, перевірити серце, пройти тест на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, оцінити загальний стан здоров'я та визначити рівень тривоги чи депресії. «Тиждень здоров'я» триватиме у Львові з 24 до 28 вересня, повідомили у ЛМР.

Що можна перевірити?

У ці дні медики залишать кабінети у поліклініках і працюватимуть поближче до людей, аби якомога більше містян змогли перевірити свій стан здоров’я.

У медичних наметах можна буде:

виміряти тиск, пульс

визначити ризики серцево-судинних захворювань

виміряти ріст, вагу, визначити індекс маси тіла

перевірити гостроту зору

діагностувати плоскостопість,

пройти тест на ВІЛ, гепатити В і С

пройти скринінг на цукровий діабет

оцінити загальний стан здоров'я

визначити рівень тривоги чи депресії

Там також можна буде укласти декларацію з сімейним лікарем, якщо ви цього ще не зробили. Також будуть працювати виїзні пункти, де можна буде визначити групу крові, вакцинуватись, здати кров та пройти ЕКГ. А також будуть розміщені меднамети від «АнтиСНІД». Ці пункти діятимуть за певними адресами для зручності кожного мешканця (детальніше про їх графік роботи буде повідомлено окремо).