У Мінрегіонбуді вважають практично неможливою реконструкцію «хрущовок»

У чинному законі про комплексну реконструкцію кварталів застарілого житлового фонду прописана обов’язкова згода 100% мешканців будинку на проведення реконструкції, і це робить неможливою реалізацію програми на практиці. Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, повідомляє прес-служба Мінрегіону.

«У 2006 році в Україні був розроблений закон щодо реконструкції застарілого житла, так званих «хрущовок». Проте на практиці реновація таких будинків з того часу так і не відбулася через недосконале законодавство, зокрема, прописану обов’язкову згоду 100% жителів будинків на проведення майбутньої реконструкції. У реальних умовах сьогодні це практично неможливо», - сказав він.

За словами Парцхаладзе, наразі Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Білоконя працює над першою редакцією нового ефективного законопроекту, який дозволить розпочати реконструкцію застарілого житла на практиці.

Парцхаладзе нагадав, що за участю широкого кола учасників нещодавно у Мінрегіоні відбувся круглий стіл, за підсумками якого було надано пропозиції - проблемні питання, відповіді на які має знайти майбутній законопроект.

«Наприклад, що має бути спочатку - відселення чи будівництво нового житла, який має бути процент компенсації на збільшення площі нової квартири і чим це має встановлюватися. Питань багато, і вони проблемні, тому обов‘язково обговорюємо їх за широкого кола учасників, щоб сформувати спільну позицію, як це буде», - зазначив Парцхаладзе.

Парцхаладзе уточнив, що розглядаються два варіанти фінансування майбутньої програми - за кошти місцевих бюджетів або інвесторів.