Виставка Оксани Брошнівської «Сни далеких зір»

У вівторок, 23 липня, у Львівському муніципальному мистецькому центрі презентували виставку львівської журналістки, художниці та письменниці Оксани Брошнівської. Проєкт «Сни далеких зір» розповідає про занурення у тривоги та переживання, спілкування з внутрішньою дитиною. За словами Оксани Брошнівської, полотна є рефлексіями на тему дитячих запитань та фантазій, а також повідомлень, які ця дитина відправляє майбутнім версіям себе.

«Мені б хотілося, щоб споглядаючи на роботи, люди мали власні асоціації й фантазії, плекали внутрішніх дітей. Дві перших роботи – це пролог до цієї історії, це про моє дитинство. Інші вісім робіт розміщені на дев'яти полотнах. Одна є диптихом і називається "Інкунабула". Вона про вічний поділ усього й дитячу відкритість. Робота "Віддзеркалення особистості" ніколи не закінчується, бо там можна зазирнути в дзеркало й побачити себе. Коли я її малювала, то найбільше думала про емпатію і те, як ми відчуваємо одне одного. Про те, як ми перебираємо на себе стани інших», – розповіла Оксана Брошнівська.

Виставку у мистецькому центрі, що на вулиці Стефаника, 11, можна безкоштовно оглянути щодня, з 10:00 до 21:00. Вона триватиме до 23 серпня.

Додамо, що Оксана Брошнівська працює науковою журналісткою і редакторкою журналу «Куншт». У 2021 році вона видала книгу науково-фантастичних есеїв «Квантонія. Ніби початок, ніби кінець».