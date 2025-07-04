Авто має бути оснащеним відкидною рампою і системою захисту для людей на кріслах колісних

Центр надання соціальних послуг Мукачівської міської ради оголосив тендер на закупівлю спеціалізованого автомобіля для послуги «Соціальне таксі». Автівку мають доставити в Мукачево до 31 серпня 2025 року.

Як йдеться у тендерній документації на Prozorro, автомобіль, очікуваною вартістю 1,86 млн, грн має бути оснащеним відкидною рампою, здатною підняти вагу до 350 кг, системою захисту для людей на кріслах колісних, антибуксувальною системою, кондиціонером тощо. Гарантія на автівку становитиме 2 роки або 100 тис. км пробігу.

У Мукачівській міській раді повідомили, що вартість майбутньої закупівлі визначили після направлення щонайменше трьох запитів цінових пропозицій виробникам, офіційним представникам та дилерам. Старт аукціону – 9 липня.

Нагадаємо, у травні послугу соціального таксі для підтримки людей з інвалідністю і маломобільних громадян запустили в Ужгороді. Мешканцям області, які мають труднощі з пересуванням, безкоштовно допомагатиме бригада служби реагування Товариства Червоного Хреста.