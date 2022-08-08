Перша персональна виставка Романа Бордуна під назвою «Давайте залишимо це на кращі часи» триває у Муніципальному мистецькому центрі.

На виставці фотографа та режисера експонують роботи створені як до 24 лютого 2022 року, так і після. Фото та відео експозиції об'єднує тема музеєфікації побуту, руїн та особистих трагедій українців. На фото можна зокрема побачити Бучу, Ірпінь, Бородянку, Гостомель, село Ягідне Чернігівської області.

Виставка не просто презентує фото з місць, які стали свідками людських трагедій. Вона включає елементи побуту, які втратили свої функції, ставши виставковими експонатами. На тлі технічно досконалих фото вони виглядають наївно та незграбно, розбиваючи глянсові поверхні фото. Самі ж знімки поєднують документальність моменту та віртуозне вміння помічати, бачити та залишатись при цьому художником. Це дуже боляче, трохи іронічно та нестерпно гарно. Як тут не згадати і те, що голлівудські зірки та зірки світової дипломатії уже стали мало не туристами у цих місцях.

Виставка Бордуна (ці фотографії можна було до раніше побачити на Facebook-сторінці автора) є концептуально доречною, адже вона намагається не просто зафіксувати історичний момент, а й музеєфікувати його, зібрати уламки цивілізації як античні глечики. Це дозволяє певним чином відсторонитись та подивитись на нашу трагедію, яка все ще триває, трохи збоку.

«Запросили Романа Бордуна зробити нашу першу виставку у трьох галерейних залах від часу повномасштабного вторгнення Росії. Це – не документальна виставка про війну, і не хизування колекцією мистецтва воєнного часу. Це заклик до дискусії про публічність трагедії українців та про наше вміння переживати травму», – розповідає директорка центру Ляна Мицько.

Цікаво, що у виставці є гра: з класичним мистецтвом, з класичним музеєм. Тут відчувається хист не тільки фотографа, а й кінорежисера, що творить свою історію на тлі реальності.

«Давайте залишимо це на кращі часи», – говорить він нам. Що? Коли вони настануть? Відповіді немає. Або є у кожного власна. Для всіх разом є дуже добра виставка у Муніципальному мистецькому центрі.

Роман Бордун – фотограф, режисер. Родом з Дрогобича, мешкає у Львові. У 2019 із повнометражним фільмом «Божественні» дебютував на Docudays UA та DOK Leipzig. Його фотографії демонструвались в Україні, Австрії, Південній Кореї, Литві. У 2020 році видання Bird in Flight назвало його фото «Lookdown» найкращою світлиною року. Від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України активно фотографував на деокупованих територіях.