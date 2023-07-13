Забіг на підтримку ЗСУ організували студенти Львівського державного університету внутрішніх справ та університету безпеки життєдіяльності

У неділю, 16 липня, у Львові відбудеться благодійний забіг на 2,6 км, через який за маршрутом руху бігунів буде ситуативне перекриття кількох вулиць Львова.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, забіг організовує Львівський державний університет внутрішніх справ та Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Легкоатлетичний забіг серед студентів на підтримку Збройних сил «Біжимо за перемогу» відбуватиметься з 7:00 до 8:0.

Маршрут забігу: вул. Клепарівська – вул. Батуринська – вул. Єрошенка – вул. Джерельна – вул. Шолом Алейхема – вул. Городоцька – вул. Клепарівська. За маршрутом руху колони патрульна поліція Львова забезпечить ситуативне перекриття вулиць.

Нагадаємо, також у неділю, 16 липня, у Львові відбудеться «Run the World. Львівський напівмарафон». Бігуни зможуть випробувати себе на одній з трьох дистанцій – 21, 10 та 3 кілометри. У зв’язку із забігом частина вулиць, зокрема, просп. Свободи, просп. Чорновола, вул. Липинського та частину вул. Замарстинівської до Брюховичів будуть перекриті, відповідно, громадський транспорт змінить маршрути.