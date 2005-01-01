У Нідерландах показали дві невідомі картини Ван Гога

Обидва твори виставлені в музеї Вільяма Сінгера в місті Ларен у Нідерландах

У Нідерландах працівники музею Вінсента ван Гога виявили дві раніше невідомі картини, які до цього більше ста років перебували в сховищі. Про це передає BBC.

Як зазначається, фахівцям з музею художника вдалося встановити приналежність творів пензлю Ван Гога після аналізу тематики, стилю та використаних матеріалів творів.

Монохромний ескіз «Гора Монмартр з каменеломнями» датується 1886 роком, невдовзі після переїзду митця до Парижа. Забута робота зберігалася у приватній колекції впродовж майже століття. Малюнок, разом з іншим подібним полотном «Гора Монмартр», виставили у музеї після тривалої перевірки. «Таке відкриття завжди значне. Це справді винятково, це трапляється нечасто», - повідомив AFP старший науковий співробітник музею Ван Гога в Амстердамі Тіо Меедендорп.

Він вважає, що знахідка більше узгоджується з раннім формальним стилем Ван Гога, який він розвинув в Антверпенській академії мистецтв, перш ніж переїхати до Парижа, де його стиль став більш експериментальним.

Невідому роботу знайшли у 2013 році, коли її привезли в Музей Ван Гога для дослідження. Голландські родичі американського приватного колекціонера купили малюнок з галереї в Нідерландах у 1917 році. Але музей, на прохання колишнього власника, не повідомив про цю знахідку одразу. «Після цього ми підтвердили, що це справді Ван Гог, але нас зацікавило питання про його походження», - пояснив Тіо Меедендорп.

Експерти музею Ван Гога вважають, що ескіз спочатку належав Джоанні ван Гог-Бонгер, дружині брата Вінсента - Тео, яка пронумерувала його цифрою «123». У 1917 році малюнок продали. Коли науковці музею дістали ескіз з рамки, Тіо Меедендорф знайшов ззаду на малюнку номер «123».

Зараз обидва твори виставлені в музеї Вільяма Сінгера в місті Ларен у Нідерландах.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року картину Ван Гога продали на аукціоні Christie's за $81,3 млн.